Fatih Erbakan: Hep aynı hikayeler ama enflasyonun düşeceği yok (4)

‘ÖNCE31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE, ARDINDAN 2028’DE İKTİDAR OLACAĞIZ’

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İnegöl ilçesinde düzenlenen mitingde Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Sedat Yalçın ile İnegöl Belediye başkan adayı Mehmet Kaygusuz için destek istedi. Partisinin ülke genelinde büyük ilgi gördüğünü belirten Erbakan, “Yeniden Refah Parti’mizin üye sayısı 260 binden başlayıp aradan geçen 6 ayda 460 bine dayandık. Yeniden Refah Partisi 6 ayda yüzde 80’den fazla büyüdü. Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisi demektir. Şimdi günlük 2 bin 500 üye artışı oluyor. Bir senede 1 milyon yapar. Seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz. Arkasından bu tempoyla birkaç ay içerisinde 1 milyon hedefini de aşacağız. Önce 31 Mart yerel seçimlerinde, ardından 2028’de iktidar olacağız.” dedi.

‘HEYKELCİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINDAN MİLLETİMİZ BUNALMIŞ’

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Türkiye’de ahlaklı belediyecilik döneminin başlayacağını söyleyen Erbakan, “Tüm Türkiye’de ahlaklı belediyecilik dönemini milletimizin özlediği dönemi başlatacağız İnşallah. Bu kadar uzun analiz etmenize gerek yok. Birincisi millet rantçı belediyecilikten bıkmış. Kibirli, gururlu, vatandaşla arasına duvar ören, torpilci, çifte standartçı, belediyeyi borca ve faize batıran, şatafatta sınır tanımayan, rüşvete yatkın hale gelmiş, milletin derdiyle dertleneceğine kendi makam aracının modelini düşünen, garibanın tezgahına müsaade etmeyen ama kendi kurduğu rant tezgahına dokundurtmayan rantçı belediyecilik ve heykelci belediyecilik anlayışından milletimiz bunalmış, bıkmış. Biz dürüst, dürüst, merhametli, çalışkan, şeffaf belediye istiyoruz. Millete hizmet aşkıyla yanıp tutuşan bir belediye istiyoruz diyen milletimiz soluğu Yeniden Refah Partisi’nde alıyor.” açıklamasında bulundu.

‘KİMSE BELEDİYE BAŞKANINA PROJE SORMUYOR’

Seçmenin ekonomiden şikayetçi olduğunu, bu nedenle de belediye başkan adaylarına proje sormadığını belirten Erbakan, “Yeniden Refah’ın temsil ettiği Milli Görüş’ün 89 ve 94’te belediyecilikte altın madalyaları da var o yüzden. O nedenle o görüşün o çizginin temsilcisi olan Yeniden Refah Parti’mize koşuyorlar. İkinci sebep belediye başkan adaylarımız aylardır sahada. Kimse belediye başkanına proje sormuyor. Benim yolum, tesisatım ne olacak diye nadiren soruyorlar. Peki ne soruyorlar. Emekli amca diyor ki, ‘Şu torbaya bak. 150 gram kıyma var bunun içinde.’ 6 kişiye bu 150 gram kıymayla yemek yapacak. Emekli teyze önümüzü kesiyor, ‘Maydonoz var, havuç var, domates var. 200 lira verdim’ diyor. Şimdi İstanbul’da ramazan pazarı kurulmuş. Tek bir hurma tanesi 15 liraya satılıyor. Ramazan geldi, bu vatandaş hurma nasıl alacak? Çankaya’da pazara gittik. Tek bir incir tanesini koydu: 15 TL. Kilosundan bahsetmiyorum. 4 kişilik ailenin aylık damacana su parası minimum bin 200 lira hesap ediliyor. Etin kilosu 600 lira, peynir 300 lira. Bir litre süt 50 liraya dayanmış. İşte enflasyon rekor kırdı. Yüzde 67’yle 15 ayın en büyük enflasyonu. Hani düşecekti?” diye konuştu.