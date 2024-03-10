TOFAŞ - Anadolu Efes: 93-95
SALON:TOFAŞHAKEMLER: Mehmet Şahin, Can Mavisu, İsmail BinbirTOFAŞ: Özgür Cengiz 3, Winston 24, Homesley 11, Tolga Geçim 7, Ege Demir, O'Brien 15, Sakic 17, Wiley 12, Mustafa Kurtuldum 4ANADOLU EFES: Beaubois 27, Bryant 19, Salih Altuntaş, Rıdvan Öncel 7, Thompson 6, Burak Can Yıldızlı, Ercan Osmani 7, Erkan Yılmaz 3, Wilis 8, Jones 181'İNCİ PERİYOT: 17-23DEVRE: 40-513'ÜNCÜ PERİYOT: 71-67Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Anadolu Efes, TOFAŞ'ı sahasında 95-93 mağlup etti.
SALON:TOFAŞ
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Can Mavisu, İsmail Binbir
TOFAŞ: Özgür Cengiz 3, Winston 24, Homesley 11, Tolga Geçim 7, Ege Demir, O'Brien 15, Sakic 17, Wiley 12, Mustafa Kurtuldum 4
ANADOLU EFES: Beaubois 27, Bryant 19, Salih Altuntaş, Rıdvan Öncel 7, Thompson 6, Burak Can Yıldızlı, Ercan Osmani 7, Erkan Yılmaz 3, Wilis 8, Jones 18
1’İNCİ PERİYOT: 17-23
DEVRE: 40-51
3’ÜNCÜ PERİYOT: 71-67
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Anadolu Efes, TOFAŞ'ı sahasında 95-93 mağlup etti.
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