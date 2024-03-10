Emekli polislerden, '3600 ek gösterge' talebi

TÜRKİYE'ninfarklı illerinden gelerek Bursa'da buluşan emekli polisler, 'Lütuf değil hakkımızı istiyoruz' adı altında, eğitim farkı gözetmeksizin tüm polislere 3600 ek gösterge verilmesi talebiyle basın açıklaması düzenledi. Emekli polisler adına konuşan Şahin Göçen, "Çalışırken bile aldığı ücretle geçim sıkıntısı yaşayan polisin, emekli olduğunda yarı yarıya düşen maaşı ile geçinebilmesinin imkanı yok" dedi.

Adana, İzmir, Samsun, Antalya ve Ankara'nın olduğu şehirlerden Bursa'ya gelen emekli polisler, yaşadıkları ekonomik sıkıntıları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenledikleri basın açıklaması ile duyurdu. Basın açıklamasına, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da katıldı. Çalışma hayatları boyunca yaptıkları fedakarlıklara rağmen, emekli olduklarında bunun karşılığını alamadıklarını belirten ve eğitim farkı gözetmeksizin tüm polislere 3600 ek gösterge verilmesini isteyen emekli polisler adına konuşan Şahin Göçen, "Emekli polisler devletimizin bekası için, yıllarca hiçbir karşılık beklemeden, gece gündüz, hafta sonu, bayram seyran demeden çok zor şartlar altında çalıştık. Devletimizin bekası, milletimizin huzuru için her türlü suç ve suçluyla canımız pahasına mücadele ettik. Bu uğurda çok şehit verdik, gazi verdik ama hiçbir zaman yılmadık ve yıkılmadık. Bayram olur herkes memleketine sevdiklerine gider, sen greve gidersin. Hafta sonu olur, herkes çoluk çocuğunu alır gezmeye gider, sen ya maçta ya mitingde görevli olursun. Yaz gelir senelik iznini kullanmak istersin, kanuni hakkın olan izine bile zor çıkarsın. Bu böyle yıllarca devam eder ve gün gelir emekli olmaya karar verirsin. Artık biraz dinleneyim, rahat edeyim diye beklerken, asıl sıkıntının yeni başladığını anlaman uzun sürmez" dedi.

'3600 EK GÖSTERGENİN VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ'

Emekli polislerin geçinebilmek için çalışmak zorunda kaldığını ifade eden Göçen, şunları söyledi:

"Kimisi güvenlik adı altında maalesef gece bekçiliği yapmakta, kimisi şoförlük, garsonluk. Aklınıza gelen, geçinebilmek için bulduğu her işte çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Emekli polisler, çalışırken aramızda hiçbir ayrım yapılmadan çalıştık. Beraber aynı ekipte çalıştık, beraber nöbet tuttuk, beraber olaylara müdahale ettik. Sabahlara kadar sokakta beraber koşturduk. Yeri geldi kumanyamızı bölüştük, beraber ağladık, beraber güldük. Ancak büyük bir mücadele sonucu almış olduğumuz 3600 ek göstergede, büyük bir haksızlık yapılmıştır. Yüksekokul ve fakülte mezunlarının ek göstergeleri 3600'e çıkarılmasına rağmen, ortaokul ve lise mezunu emekli polislere 3600 ek gösterge verilmemiştir. Bu çok büyük bir adaletsizliktir. Eğitim farkı gözetilmeksizin, bir defaya mahsus astsubaylara verildiği gibi talep ediyoruz. Ömer Halisdemir neyse Fethi Sekin de odur; ayrım yapılamaz. Ortaokul ve lise mezunu emekli polislere de 3600 ek göstergenin verilmesini talep ediyoruz. Yüksek okul ve fakülte mezunu emekli polislerin, ek göstergelerinin 4 bin 200'e yükseltilmesini, emekli olduğumuzda kesilen Emniyet Hizmetleri Tazminatı'nın ve Aile Yardımının emeklilikte de verilmesini talep ediyoruz."

'TARİHTE İLK DEFA MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ AYRIŞTIRILMIŞTIR'

Tarihte ilk kez memur ve memur emeklisinin ayrıştırıldığını söyleyen Göçen, "3600 ek göstergeden faydalanamayan ortaokul mezunu, 30 yıl hizmeti olan emekli bir polis memurunun maaşı 16 bin 700 lira olup, ek ödemeler çıkarıldığında kök maaşı 14 bin liradır. Asgari ücretin 17 bin lira olduğu düşünüldüğünde, emekli polislerin açlık sınırının altında bir hayat sürdürdükleri açıkça görülmektedir. Bunun üstüne bir de kirada oturuyorsa, nasıl hayatta kalacak varın; siz düşünün. 2023 yılında yapılan son artışlarla çalışan ve emekli memur arasındaki maaş farkı çok açılmıştır. Eskiden 7-8 bin olan fark, bugün yaklaşık 25 bin lira civarındadır. Tarihte ilk defa, memur ve memur emeklisi ayrıştırılmış, memura verilen seyyanen zam, memur emeklisine verilmemiştir. Bu çok büyük bir haksızlık ve büyük yanlıştır. Bu yanlıştan bir an evvel dönülmesini ve memura verilen 12 bin lira seyyanen zammın, memur emeklisine de verilmesini hükümetimizden talep ediyoruz. Unutmasınlar ki bizi duymayanı biz de duymayız. Bütün bu haklarımızı alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Polis emeklileri olarak bundan sonra susmayacağız meydanlarda olacağız ve hakkımız olanı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

'BU MÜCADELENİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM'

Emekli polis memurlarının mücadelesinin takipçisi olacağını belirten İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da "Eğitim farkı gözetmeksizin aynı işi yapan, aynı görevleri yapan, aynı riskin altında kalan, kurşunlara hedef olan polislerimizin 3600'ünü vereceksin kardeşim. Bugün, bu memlekette, cumhuriyet tarihinin emeklileri, belki de hayatlarının en aciz, en düşük gelirli zamanını yaşıyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı jandarmamıza nasıl verildiyse 3600, polisimize de vereceksin. Bu vatan, onlardan can istedi, canını verdi. Bu mücadelenin takipçisi olacağım" dedi.