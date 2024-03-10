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        Fuhşa zorlanan 25 kadın, Kadınlar Günü'nde 4 ilde düzenlenen operasyonlarla kurtarıldı; 31 gözaltı

        BURSAmerkezli 4 ilde, fuhuş çetesine yönelik operasyonda fuhşa zorlanan 25 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen operasyonlarla kurtarıldı, 31 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 12:51 Güncelleme: 10.03.2024 - 12:55
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        Fuhşa zorlanan 25 kadın, Kadınlar Günü'nde 4 ilde düzenlenen operasyonlarla kurtarıldı; 31 gözaltı
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        BURSAmerkezli 4 ilde, fuhuş çetesine yönelik operasyonda fuhşa zorlanan 25 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlenen operasyonlarla kurtarıldı, 31 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından fuhuş çetesinin, Bursa'nın yanı sıra İzmir, Ankara ve Denizli’ de sistem evi olarak kullanılan bir merkez oluşturdukları, bu merkez aracılığı ile kadınları zorla fuhşa sürüklediği belirlendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, 4 ilde önceden belirlenen adreslere 8 Mart’ta operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin aralarında olduğu 300 polisle, 40 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, ‘Mr. Yamaç ve Hayalet’ kod adlı çete lideri B.Y.’nin de aralarında olduğu 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız silah ve silahlara ait çok sayıda mermi, uyuşturucu madde, kullanıma hazır halde sim kart ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Fuhşa zorlanan 25 kadın, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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