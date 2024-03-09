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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 21:45 Güncelleme: 09.03.2024 - 21:45
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Yavuz Akdemir, Ahmet Oğuzhan Ünal

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Ahmet Samet Baltacı, Bahov, Mehmet Hacıoğlu (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Emre Batur, Mustafa Cervatoğlu, Onur Kaya)

        Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Yiğit Gülmezoğlu, Murat Yenipazar, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Peksen)

        Setler: 20-25, 22-25, 25-23, 26-28

        Süre: 120 dakika (28, 29, 30, 33)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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