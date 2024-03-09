Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon:TVFCengiz Göllü
Hakemler: Yavuz Akdemir, Ahmet Oğuzhan Ünal
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Ahmet Samet Baltacı, Bahov, Mehmet Hacıoğlu (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Emre Batur, Mustafa Cervatoğlu, Onur Kaya)
Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Yiğit Gülmezoğlu, Murat Yenipazar, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Peksen)
Setler: 20-25, 22-25, 25-23, 26-28
Süre: 120 dakika (28, 29, 30, 33)
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