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        Bakan Özhaseki, Bursa'da Mevlana Kentsel Dönüşüm Alanı Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ömrünün şehircilikle geçtiğini belirterek, "Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin belediyecilik anlayışını gerçekten anlamakta çok güçlük çekiyorum. Arkadaşlarımız kentsel dönüşüme asla girmiyorlar, 'Rantsal dönüşüme karşıyız.' diyerek kenardan kaçıveriyorlar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 15:45 Güncelleme: 09.03.2024 - 15:45
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        Bakan Özhaseki, Bursa'da Mevlana Kentsel Dönüşüm Alanı Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu:
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ömrünün şehircilikle geçtiğini belirterek, "Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin belediyecilik anlayışını gerçekten anlamakta çok güçlük çekiyorum. Arkadaşlarımız kentsel dönüşüme asla girmiyorlar, 'Rantsal dönüşüme karşıyız.' diyerek kenardan kaçıveriyorlar." dedi.

        Özhaseki, Yıldırım Belediyesince düzenlenen Mevlana Kentsel Dönüşüm Alanı Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Bursa'daki kentsel dönüşümle ilgili Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

        Kentsel dönüşümün kolay iş olmadığını belirten Özhaseki, AK Parti'li belediye başkanlarının dışında her babayiğidin bu işe girmediğini dile getirdi.

        Özhaseki, bu çileli işe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarının gönül verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Ömrüm şehircilikle geçti. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin belediyecilik anlayışını gerçekten anlamakta çok güçlük çekiyorum. Arkadaşlarımız kentsel dönüşüme asla girmiyorlar, 'Rantsal dönüşüme karşıyız.' diyerek kenardan kaçıveriyorlar. Yandaşlarını çağırıp onlara konferanslar verdiriyorlar. Kültür merkezlerinde büyük paralar ödeyerek kendilerine göre sanatsal aktivitelerde bulunuyorlar. Düğün dernek, güzel güzel geziyorlar. Bunlara karşı değilim. Bunların hepsi olsun ama birinci iş bugün Türkiye'mizde kentsel dönüşümdür."

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Özhaseki, "Her gittiğim yerde ilan ediyorum. İzmir'e gitmiştim, orada da söyledim. Kim geliyorsa, hangi belediye başkanı geliyorsa başımızın üstünde yeri var. Yeter ki dönüşüm yapmak istesin. Biz hazırız, hiç 'şu parti, bu parti' demiyoruz. 'A partili, B partili, C partili' demiyoruz çünkü deprem geldiğinde evlerimizi alıyor, eşlerimizi, yavrularımızı alıyor." dedi.

        - "AK Parti'li belediyeler, büyük bir gayret içerisindeler"

        Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüme başlamayan belediye başkanlarının tarih önünde hesap veremeyeceklerini söyledi.

        Türkiye'nin deprem gerçeğine dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

        "Biz, deprem bölgesinde yaşıyoruz. Şu anda hareketli 500'e yakın fay hattı var. Hangi tarihte kırılacak? Nerelere hasar verecek? Bilemiyoruz ki. O yüzden bizim o rastgele yaptığımız, belki de 10-20 sene içinde oturup ihtiyacımızı giderdiğimiz evlerimizi şimdi bugünün teknolojisiyle depreme dirençli hale getirmeliyiz. Bu konuda da çok net ve altını çizerek söylüyorum, AK Parti'den başka gayret eden belediye başkanları görmedim. Sadece bizim arkadaşlarımız gayret ediyorlar. İstanbul'da da Ankara'da da Bursa'da da bugün Alinur Başkan'ımla tam 10 bin 200 konutluk bir yerin temellerini attık. Şimdi buradayız. Bakın, birçok yerde gayretimiz var. Biz çalışıyoruz. İstanbul'a gidin, AK Parti'li belediyeler büyük bir gayret içerisindeler.

        Hepsi kentsel dönüşüm yapmak için çırpınıyorlar. Bir de nüfusları milyonlarca, ellerindeki bütçe hepimizden çok çok fazla ama dönüp de kentsel dönüşüm tarafında bir adım dahi atmayan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var."

        Özhaseki, Mevlana Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında evleri tamamlanan vatandaşlara "Hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

        Programda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da katılımcılara hitap etti.

        Konuşmaların ardından hak sahiplerine evlerinin anahtarları teslim edildi.

        Törene Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile çok sayıda kişi katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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