Özhaseki: Yalanlarla devam eden sanal dünyada kendilerini kahraman gibi gösterme yiğitliğini devam ettiriyorlar (3)

‘KENTSELDÖNÜŞÜM KOLAY DEĞİL, HER BABAYİĞİT BU İŞE GİRMİYOR’

Bursa’da Yıldırım Belediyesi Mevlana Kentsel Dönüşüm Alanı Anahtar Teslim Töreni’ne katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmalarını sadece AK Parti’li belediyelerin yaptığını söyledi. Özhaseki, “Alinur Başkanım Bursa için 100 bin konut, Oktay Bey 30 bin konuttan bahsetti. Büyük hedefler bunlar. Bu konuda bakanlık olarak üzerimize ne düşüyorsa, para vermek icap ediyorsan para, arsa vermek icap ediyorsa arsa, bunun dışında imkanlarımızdan, kira yardımları gibi her türlü desteği sonuna kadar vereceğimi ifade ediyorum. Yeter ki arkadaşlarım yapsınlar. Çünkü kentsel dönüşüm kolay iş değil. Her babayiğit bu işe girmiyor. Allah razı olsun sırf bizim başkanlar giriyorlar. Vatandaşla tek tek görüşeceksiniz. Herkesin bir tane evi var. Eviyle ilgili de hayalleri var. Gelecekle ilgili beklentileri var. Daha güzel bir ev sahibi olmak istiyor. Çok meşru ve doğru. Ve onların tek tek görüşülüp ikna edilmesi, sonra projelerin hazırlanması, sonra bu işin finansının temin edilip, şu gördüğümüz güzelliğe kavuşabilmemiz zor ve çileli bir iş. Bu çileye emin olun bir tek Recep Tayyip Erdoğan gönül verdi. Onun yoldaşları gönül verdi ve belediye başkanlarımız gönül verdi. Şimdi bizim Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin belediyecilik anlayışını gerçekten anlamakta çok güçlük çekiyorum. Arkadaşlarımız kentsel dönüşüme asla girmiyorlar. ‘Finansal dönüşüme karşıyız’ diyerek kenardan kaçıveriyorlar. Yandaşlarını çağırıp onlara konferanslar verdiriyorlar. Kültür merkezlerinde büyük paralar ödeyerek kendilerine göre sanatsal aktivitelerde bulunuyorlar. Düğün dernek, güzel güzel geziyorlar. Bak bunlara karşı değilim. Bunların hepsi olsun. Ama birinci iş bugün Türkiye'mizde kentsel dönüşümdür. Nokta” dedi.

‘DÜNYADA BAŞKA BİR FORMÜL İCAT OLMADI’

Kentsel dönüşüm çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade eden Özhaseki, “En ufacık yaptığımız birim ev de olsa, dükkanda olsa, müştemilat da olsa bu gerçekliği bilerek hareket etmeliyiz. Biraz önce Yıldırım'ın ara sokaklarından kardeşlerimizi, ablalarımızı, ağabeylerimizi dinledik. 35-40 yıldır oturuyorlar. Buralar nasıl olacak. Buralarda da yapılacak tek iş, dünyanın bulduğu tek çözüm, kentsel dönüşüm. Dünyada başka bir formül icat olmadı. Bu evlerimizi zamanında başımızı sokabilmek için yaptık, doğru. 30 yıldır, 40 yıldır oturuyoruz, doğru. Helali hoş olsun. Ama şimdi gereken bugünün gerçekliğinde bir an önce kentsel dönüşüme başlamak, evlerimizi yenilemek, depreme dirençli hale getirmek. Bunu yapanlar tarihe karşı vicdanen müsterih olabilirler. ‘Borcumuzu ödedik’ diye çok şükür gururla gezebilirler. Ama bunu yapmayanlar, laf salatasıyla vakit geçirenler, durmadan bir şeyler söyleyerek kaçanlar, tarih önünde de insanlar önünde de büyük sorumluluk altındalar. Belediye başkanları, gerçekten 5 yıllık süre içerisinde sizin verdiğiniz mührü ve imkanı bütçeyi kullanmak için önce kentsel dönüşüm işine başlamalılar. Buna başlamayanlar tarih önünde hesap veremezler arkadaşlar. Çok net söylüyorum. Çünkü biz deprem bölgesinde yaşıyoruz. Bu konuda da çok net ve altını çizerek söylüyorum, AK Parti'den başka gayret eden belediye başkanları görmedim ben. Sadece bizim arkadaşlarımız gayret ediyorlar” diye konuştu.

‘KENDİNİ PARLATMAK İÇİN MEDYACILARLA DÜŞÜP KALKIYOR’

CHP’li Nilüfer, Ankara ve İstanbul belediyelerini hedef alan Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da sert sözlerle eleştirerek, şunları söyledi:

“Bir de nüfusları milyonlarca, ellerindeki bütçe hepimizden çok çok fazla ama dönüp de kentsel dönüşüm tarafında bir adım dahi atmayan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var. Şimdi biraz önce Nilüfer'den bahsetti başkanımız. 20-25 senedir iktidardalar. Ne olur ya, 25 tane konutu değiştirseydiniz bari. Bugün konuşmanın ne manası var ki. Zaten sizin seçimden önce söylediklerinizin hiçbirine inanmıyoruz. 2019’da da çıktınız insanların önüne, neler söylemediniz ki. Önce dediniz ki, ‘Hiçbir işçiyi işten atmayacağız. Emekçinin ekmeğiyle oynamayacağız. Eğer emekçinin, işçinin belediyede çalışanın ekmeğiyle oynarsak, dışarı atarsak, namussuzuz, şerefsiziz’ dediniz değil mi. Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere. Ne oldu iş başına gelir gelmez, 10 binlerce adamı işten attınız ya. Ekmeğindeki garibanlardan ne istiyorsunuz siz. Kentsel dönüşüm yaptınız mı, yok onu da yapmadınız. Ne söz verdiyseniz yerine getirdiniz mi, hayır. Ankara'daki vatandaş, 58 kilometre metro dedi, 58 santimin projesini dahi yapmadı. Ya bari projeye başla da dön insanlara de ki; ‘Ne yapalım, uzun bir süreç. Bak projeyle uğraşıyoruz’ de. Onu da yapmadı. Bu arkadaşlar seçimlere gelirken başka, söz verirken başka, iş başına gelince başka. Benim anlayamadığım bir şey var. Şimdiki arkadaşlar ajanslara milyonlarca lira para veriyorlar. Algı operasyonları çekiyorlar. Hele hele İstanbul'daki arkadaşımız sağ olsun, İstanbul kesmiyor arkadaşı. ‘Beni Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına hazırlayın. Bu da olmadı. Ora da kesmez beni. Cumhurbaşkanlığı istiyorum ben. Beni parlatın, oraya doğru götürün.’ Ajanslara verdiği para, İstanbul'un kentsel dönüşümü için ayrılan paranın tam 2 misli. Adam kendini parlatmak için medyacılarla yatıyor kalkıyor, düşüyor kalkıyor. Sosyal medyacıları buluyor, fenomenler buluyor, ajanslar buluyor. Değişik adlar altında belediye bütçesini, sizin hakkınızı, ‘Beni parlatsınlar’ diye ajanslara veriyorsa benim hakkım helal değil arkadaşlar. Hiç kimse de hakkını helal etmesin bunlara. Bunların dünyası bu. Seçimlere gelirken başka, seçimler gidiyor başka.”

‘NE OLDU SİZE ASLAN PARÇALARI, KARŞIMIZA ÇIKIP MUHALEFET EDİYORSUNUZ?’

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için yeniden aday gösterilmeyen AK Parti’li belediye başkanlarına da eleştiriler yönelten Özhaseki, “Zamanında gelip gözümüzün önünde, dün Balıkesir'de de olduğu için söyledim, Bursa'da da var. Cumhurbaşkanımıza dönüp, ‘Efendim, Allah size uzun ömürler versin. Elinizi öpeyim, ayağınızı öpeyim. Ne güzel insansınız ya. Allah'ın bir lütfusunuz. Ben dava adamıyım’ diyenler, bir gün geldiğinde eğer, ‘Sen müsaade et kardeşim. Bak bir değişim dönüşüm gerekiyor’, eskiden belediye başkanlığı yaptıysa, ‘Anketlerin gerçekten çok kötü. Seni çok sevdik, destekledik ama sen çalışmamışsın, bir kenara çekil lütfen rica ediyoruz’, veyahut da görevini hakkıyla yapmadığı için, ‘Sen bir nöbet değişimine gel kardeşim’ dediğimizde öyle bir nefsine uyuyor ki, ‘Hayır, benden iyisi yok. Ben aday olacağım’, çıkıyor karşımızda şimdi neler söylüyor. İyi de dün Cumhurbaşkanımıza dua ederken, elini ayağına kapanırken, bugün ne oldu size aslan parçaları, birdenbire karşımıza çıkıp da muhalefet ediyorsunuz. Adam dediğinde biraz omurga olur omurga. Çizgisi olur bir adamın hiç değilse. Ne yazık ki bu dönemde de böyle tiplerle de karşılaşmaya başladık” dedi.

’17-0’LIK BİR SONUÇLA ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ ALIRIZ’

Yerel seçimleri işaret eden Bakan Özhaseki, Bursa’da 17 belediyenin de tamamına talip olduklarını söyleyerek, “5 senede bir elimize mühür geçiyor, imkan geçiyor. Lütfen karşınıza gelen insanlara sorun. Bunu bana defalarca sordular. Onun için söylüyorum. ‘Kardeşim sana biz yetki verdik. Elinde mühür var. Kocaman bir bütçe verdik. Ne yaptın’ diye. Alinur Bey gelsin şimdi size 1 saat anlatır. Oktay Bey gelsin vallahi yemin ediyorum 2 saat anlatır. Çünkü yaptıklarına ben şahidim. Ben de genel başkan yardımcısıydım. Birebir takip ediyorum, anketlerine bakıyorum. Vatandaş çok seviyor. Bir de Cumhuriyet Halk Partililere sorun hadi, İstanbul'a sorun, Ankara'ya sorun, buradaki Nilüfer Belediye Başkanı'na sorun, ‘Ne yaptın’ deyin. Hadi bir tane sorun bakalım ne diyecekler. İnşallah sizler burada değerli Alinur Başkanımın liderliğinde, bütün ilçelerimizde yine AK Parti’mize destek verirseniz, 17-0’lık bir sonuçla, bizler de üzerimize düşen görevi alarak, sonuna kadar kardeşlerimizi destekleriz ve başarıyla çıkan bir Bursa, yerel yönetimlerde gerçek belediyeciliğin ne olduğunu bir kere daha gösterir diye ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.