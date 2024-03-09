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        Kar maskesiyle girdikleri kuyumcudan 1,5 kilo altın çaldılar

        BURSA'da kar maskesi takan 3 şüpheli, girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 1,5 kilo altın çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 14:20 Güncelleme: 09.03.2024 - 14:25
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        Kar maskesiyle girdikleri kuyumcudan 1,5 kilo altın çaldılar
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        BURSA'da kar maskesi takan 3 şüpheli, girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 1,5 kilo altın çaldı. Polis, kaçan şüphelilerin kimliğini araştırıyor.

        Olay, saat 10.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Selçuk Bey Caddesi'nde meydana geldi. Kar maskesi takan 3 kişi, girdikleri M.M.'ye (55) ait kuyumcu dükkanında tabancalarını çıkarıp görevliyi etkisiz hale getirdi. Yaklaşık 1,5 kilo altını alan şüpheliler, kuyumcudan çıktıktan sonra havaya 2 el ateş edip, plakası belirlenemeyen otomobille kaçtı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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