Rehabilitasyon merkezinde yavru ayılara temsili doğum günü

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, 75 bozayının doğal ortamda yaşamlarını sürdürdüğü Celal Acar Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir ilk yaşandı. Geçen yıl Giresun ve Bursa'dan merkeze getirilen 5 yavru ayı için temsili doğum günü düzenlendi. Ayılar, meyve, balık, reçel, ekmek ve baldan oluşan ve üzerine mum koyulan pastaları yedi.

'Ayılara Özgürlük' projesi kapsamında, para kazanmak için sokaklarda oynatılan ayıların toplanıp özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla 1996'da kurulan Ovakorusu Ayı Barınağı, 2011'de açılan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde bulunuyor. Doğal ortamlarında yaşamlarını devam ettiremeyecek durumda olan, aralarında yavruların da bulunduğu 75 bozayı, 10 hektarlık ormanda doğal ortamda yaşıyor. Rehabilitasyon merkezindeki yavru ayılar arasında geçen mayısta Giresun'da annelerini kaybettikten sonra ormanda vatandaşlar tarafından bulunan Hurşit, Ziver, Şekarpare ve Cesur ile Bursa'dan sol ön kolu kırık halde getirilen Mayıs da yer alıyor.

Merkezdeki 5 yavru ayının 1 yaşlarını doldurmasıyla rehabilitasyon merkezinde bir ilk de gerçekleştirildi. Yavru ayılar için yapılan temsili doğum gününde, meyve, balık, reçel, ekmek ve baldan oluşan pastalar üzerine mum koyularak hayvanlara sunuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürü Ali Bozkurt, "Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Hayvanları Koruma Merkezi'nde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı'mızda toplam 75 ayı bulunmaktadır. Geçen sene mayıs ayında bulunup rehabilitasyon merkezimize getirilen yavru ayılarımız 1 yaşına girdiler. Çalışma arkadaşlarım, yavru ayılar için temsili doğum günü düzenledi. Sağlıkları çok iyi. 5 yavru ayımızın doğum gününü kutlamak için buradayız. Ayı yavrularımızın 4 tanesi Giresun'dan 1 tanesi de Bursa'dan yaralı olarak gelmişti. İsimleri Şekerpare, Hurşit, Ziver, Cesur ve Mayıs" dedi.

'3 PASTA HAZIRLATTIK'

Doğada yaşayan, güçten düşmüş, hastalıklı veya annesini kaybetmiş yavru ayıların, ömür boyu rehabilitasyon merkezinde yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli tüm imkanları oluşturduklarını söyleyen Bozkurt, "Burası Türkiye'de tek olan bir ayı barınağımızdır. Bu nedenle geçen sene gelen yavru ayılarımızın doğum gününü kutlamak için bir program yapalım, dedik. 3 tane pastamız var burada. Meyveli, balıklı ve ballı reçelli ekmek karışımı, güzel birer pastamız var. Ayılarımız afiyetle yiyor. Doğada artık yaşamlarını sürdüremeyecek halde, buradaki ayılarımız. Bundan dolayı artık burada yaşamak zorunda kalıyorlar" diye konuştu.