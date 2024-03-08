Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da adaylarının proje tanıtım toplantılarında konuştu:

        AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Cumhur İttifakı ülke menfaatini önceler, kendi menfaatini değil. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin dünyada alacağı yeri önceler, kendi pozisyonunu değil." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 23:16 Güncelleme: 08.03.2024 - 23:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da adaylarının proje tanıtım toplantılarında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Cumhur İttifakı ülke menfaatini önceler, kendi menfaatini değil. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin dünyada alacağı yeri önceler, kendi pozisyonunu değil." dedi.

        Ala, Bursa'da partisinin Kestel ilçe Belediye Başkan adayı Ferhat Erol'un Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Erol'un yanında olduklarını ve hizmet için çalıştıklarını belirten Ala, çok daha güzel projeleri birlikte gerçekleştireceklerini vurguladı.

        Cumhur İttifakı olarak Kestel'de Erol'u desteklerini dile getiren Ala, "Cumhur İttifakı olarak Ferhat'ın yanında, arkasında durarak gerçekten hem Bursa'ya hem Kestel'e layık olan hizmetleri, gecemizi gündüzümüze katarak 'İşimiz gücümüz Türkiye, Bursa ve Kestel' diyerek gerçekleştireceğiz. Sandıktan öyle güçlü bir şans verelim ki Cumhur İttifakı olarak, sadece Bursa sadece Türkiye değil Balkanlar'dan da duysunlar." diye konuştu.

        Ala, makam, mevki verildiğinde görevlerinin başında olduklarını, en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Makam mevki verilmediğinde ya da başka bir görev tevdi edildiğinde, başka arkadaşlarına bayrak teslim edildiğinde onların başarısı için aynı iştiyakla çalıştıklarını anlatan Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "AK Parti'li demek budur. Cumhur İttifakı ülke menfaatini önceler, kendi menfaatini değil. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin dünyada alacağı yeri önceler, kendi pozisyonunu değil. Onun için işte Cumhur İttifakı burada. Eminim ki çok iyi bir sesle sandıklardan gümbür gümbür bir sonuç çıkaracaksınız ve o ses her yerden duyulacak. O bakımdan o kafa karışıklıklarını netleştirelim. Buranın dışında Cumhur İttifakı yok. Yeniden Refah Partisi artık Cumhur İttifakı içerisinde değildir. Bunun böyle bilinmesi gerekir. Çünkü bazı kafaları karıştırmak isteyenlerin orada burada bazı şeyler söylediklerini duyuyorum. Bunun gerçekle alakası yoktur. İşte geçenlerde de söyledik, Cumhurbaşkanımız da söylüyor, bizler söylüyoruz. Buna gerek bile yok ama o kafa karıştırmak isteyenlerin fırsatlarını ellerinden alalım."

        Efkan Ala, ittifak yaptıklarında da işbirliği yaptıklarında da millete her şeyi açık açık söylediklerini belirtti.

        Tenkit ediyorlarsa da etmiyorlarsa da açıkça dile getirdiklerini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

        "Hangi partiye oy verirse versin bizim muhatabımız, çalışma sistemimiz, bütün vatandaşlarımızın oyunu almak için onlara ulaşmak, onların desteğini talep etmek, onların sandıkta Türkiye'yi güçlendirecek bir sonuç çıkarmalarını sağlamaktır. Biz 85 milyona hitap ediyoruz. Bizim hesabımız ufak tefek hesap değil, Türkiye'nin sesi gür çıksın istiyoruz. Türkiye'nin sesi Gazze için Karabağ için Bosna için Kosova için gür çıksın istiyoruz. Onun için de bu ülkeyi dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış 10 ülkesi arasına sokmak boynumuzun borcudur. Bunun için çalışıyoruz."

        Ala, AK Parti Gürsu ilçe Belediye Başkan adayı Mustafa Işık'ın Gürsu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına da katıldı.

        Toplantılarda, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkan adayları ile partililer ve vatandaşlar hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        "Ne Ziyech ne Zaha, başrol yine Okan Hoca!"
        "Ne Ziyech ne Zaha, başrol yine Okan Hoca!"
        Sağlık Bakanı Koca: Beykoz'a 800 yataklı hastane yapılacak
        Sağlık Bakanı Koca: Beykoz'a 800 yataklı hastane yapılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        G.Saray'dan Ç.Rizespor'a gol yağmuru!
        G.Saray'dan Ç.Rizespor'a gol yağmuru!
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        Rekorların hocası Okan Buruk!
        Rekorların hocası Okan Buruk!
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        "Atina'da final ballı börek olur"
        "Atina'da final ballı börek olur"
        Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı
        Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun

        Benzer Haberler

        11. Bursa Textile Show Fuarı yaklaşık 40 ülkeden alıcıları firmalarla buluş...
        11. Bursa Textile Show Fuarı yaklaşık 40 ülkeden alıcıları firmalarla buluş...
        Bursa'da 2 gün önce kayboldu; 50 kişilik ekip arıyor
        Bursa'da 2 gün önce kayboldu; 50 kişilik ekip arıyor
        Otomobil ağaca çarptı; sürücü öldü, eşi yaralı
        Otomobil ağaca çarptı; sürücü öldü, eşi yaralı
        2 katlı evdeki yangına, bitişikteki binanın terasından hortumla su tuttu
        2 katlı evdeki yangına, bitişikteki binanın terasından hortumla su tuttu
        Deprem hareketliliği artan Güney Marmara'da yapı stokunun zemine göre yenil...
        Deprem hareketliliği artan Güney Marmara'da yapı stokunun zemine göre yenil...
        Bursalı genç sporcuların bileği bükülemedi
        Bursalı genç sporcuların bileği bükülemedi