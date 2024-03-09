Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Harmancık'ta Dünya Kadınlar Günü kutlandı

        Bursa'nın Harmancık ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye tarafından etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 09:32 Güncelleme: 09.03.2024 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Harmancık'ta Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Harmancık ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye tarafından etkinlikler düzenlendi.

        Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, kamuda ve özel sektörde çalışan kadınları iş yerlerinde ziyaret ederek, hediyeler verip günlerini kutladı.

        Akşam saatlerinde ise Harmancık Spor Salonu'nda Kadriye ve Ali Saruhan kardeşler tarafından konser verildi.

        Etkinliğe katılanlara eşarp, karanfil ve çeşitli ikramlarda bulunan Ataş, annesi ve eşine çiçek takdim etti.

        Yoğun katılımın olduğu konser, geç saatlere kadar sürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"
        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede yağış var!
        "Ne Ziyech ne Zaha, başrol yine Okan Hoca!"
        "Ne Ziyech ne Zaha, başrol yine Okan Hoca!"
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        "Atina'da final ballı börek olur"
        "Atina'da final ballı börek olur"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        Telefon dolandırıcılığı operasyonu: 17 tutuklama
        Telefon dolandırıcılığı operasyonu: 17 tutuklama
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        Sağlık Bakanı Koca: Beykoz'a 800 yataklı hastane yapılacak
        Sağlık Bakanı Koca: Beykoz'a 800 yataklı hastane yapılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        G.Saray'dan Ç.Rizespor'a gol yağmuru!
        G.Saray'dan Ç.Rizespor'a gol yağmuru!
        Oppenheimer kaç Oscar alır?
        Oppenheimer kaç Oscar alır?

        Benzer Haberler

        Bursa'da birinci yaşına giren ayıların doğum günü kutlandı
        Bursa'da birinci yaşına giren ayıların doğum günü kutlandı
        Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Bozay, Bursa'da konuştu:
        Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Bozay, Bursa'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da adaylarının proje tanıtım toplant...
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da adaylarının proje tanıtım toplant...
        11. Bursa Textile Show Fuarı yaklaşık 40 ülkeden alıcıları firmalarla buluş...
        11. Bursa Textile Show Fuarı yaklaşık 40 ülkeden alıcıları firmalarla buluş...
        Bursa'da 2 gün önce kayboldu; 50 kişilik ekip arıyor
        Bursa'da 2 gün önce kayboldu; 50 kişilik ekip arıyor
        Otomobil ağaca çarptı; sürücü öldü, eşi yaralı
        Otomobil ağaca çarptı; sürücü öldü, eşi yaralı