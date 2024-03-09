Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da birinci yaşına giren ayıların doğum günü kutlandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde birinci yaşına giren 5 ayının doğum günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 09:28 Güncelleme: 09.03.2024 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da birinci yaşına giren ayıların doğum günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde birinci yaşına giren 5 ayının doğum günü kutlandı.

        "Ayılara Özgürlük Projesi" kapsamında, gelir elde etmek için sokaklarda oynatılan ayıların toplanarak özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla 1996 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak açılan 10 hektar alandaki merkezde, yurdun dört bir tarafından getirilen ve tekrar doğada yaşaması mümkün olmayan 75 boz ayı bulunuyor.

        Giresun ve Bursa'da anneleri tarafından terk edildiği düşünülen ve doğada yaşamayacağı için koruma altına alınan 5 yavru ayı birinci yaşını doldurdu.

        Büyüme süreçleri titizlikle yürütülen "Hurşit", "Ziver", "Şekerpare", "Cesur" ve "Mayıs" adları verilen ayılar için Ovakorusu personeli tarafından etkinlik hazırlandı.

        Temsili doğum günü kutlamasında, balık, reçel, sebze, meyve ve besin değerli yüksek çeşitli ürünlerle hazırlanan pasta görünümlü yiyecekler, özel olarak ayılara verildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, gazetecilere, güçten düşmüş, hastalıklı veya annesini kaybetmiş yavru ayıların Ovakorusu'na getirildiğini söyledi.

        Ayıların ömürlerinin sonuna kadar yaşamlarını sürdürmeleri için çalışma yaptıklarını belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

        "Burası Türkiye'de tek olan bir ayı barınağımızdır. Bundan dolayı geçen sene gelen yavru ayılarımızın doğum gününü kutlamak için bir program yaptık. Meyveli, balıklı ve ballı reçelli ekmek karışımı güzel pastalar yaptık. Ayılarımız afiyetle yedi. Doğada artık yaşamlarını sürdüremeyecek şekilde buradaki ayılarımız. Bu yüzden burada yaşamlarını sürdürmek zorunda kalıyorlar."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"
        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede yağış var!
        "Ne Ziyech ne Zaha, başrol yine Okan Hoca!"
        "Ne Ziyech ne Zaha, başrol yine Okan Hoca!"
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        "Atina'da final ballı börek olur"
        "Atina'da final ballı börek olur"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        Telefon dolandırıcılığı operasyonu: 17 tutuklama
        Telefon dolandırıcılığı operasyonu: 17 tutuklama
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        Sağlık Bakanı Koca: Beykoz'a 800 yataklı hastane yapılacak
        Sağlık Bakanı Koca: Beykoz'a 800 yataklı hastane yapılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        G.Saray'dan Ç.Rizespor'a gol yağmuru!
        G.Saray'dan Ç.Rizespor'a gol yağmuru!
        Oppenheimer kaç Oscar alır?
        Oppenheimer kaç Oscar alır?

        Benzer Haberler

        Rehabilitasyon merkezinde yavru ayılara temsili doğum günü
        Rehabilitasyon merkezinde yavru ayılara temsili doğum günü
        Harmancık'ta Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Harmancık'ta Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Bozay, Bursa'da konuştu:
        Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Bozay, Bursa'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da adaylarının proje tanıtım toplant...
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da adaylarının proje tanıtım toplant...
        11. Bursa Textile Show Fuarı yaklaşık 40 ülkeden alıcıları firmalarla buluş...
        11. Bursa Textile Show Fuarı yaklaşık 40 ülkeden alıcıları firmalarla buluş...
        Bursa'da 2 gün önce kayboldu; 50 kişilik ekip arıyor
        Bursa'da 2 gün önce kayboldu; 50 kişilik ekip arıyor