Bursa'da kar maskeli 3 kişi kuyumcudan silahla soygun yaptı

Çalınan 1,5 kilogram ağırlığındaki altınların değerinin yaklaşık 3 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kuyumcunun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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