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        Bursa'da kar maskeli 3 kişi kuyumcudan silahla soygun yaptı

        Bursa'daki bir kuyumcuya giren 3 kişi, silah tehdidiyle vitrindeki altınlardan bazılarını gasbederek kaçtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 12:07 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:07
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        Bursa'da kar maskeli 3 kişi kuyumcudan silahla soygun yaptı
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        Bursa'daki bir kuyumcuya giren 3 kişi, silah tehdidiyle vitrindeki altınlardan bazılarını gasbederek kaçtı.

        Yüzlerini kar maskesiyle gizleyen şüpheliler, plakası henüz belirlenemeyen otomobille Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Selçukbey Caddesi'nde M.M'ye ait kuyumcu dükkanının önüne geldi.

        Zanlılardan 2'si içeri girerek M.M'ye silah doğrulttu. Vitrindeki altınların bazılarını gasbeden ve iş yerinden çıkarken havaya 2 el ateş açan şüpheliler, geldikleri otomobile binerek uzaklaştı.

        Kuyumcunun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

        Çalınan 1,5 kilogram ağırlığındaki altınların değerinin yaklaşık 3 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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