Kar maskesiyle girdikleri kuyumcudan 1,5 kilo altın çaldılar (2)
8SAATTE YAKALANDILAR Bursa'da kar maskesi takarak girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 1,5 kilo altın çalan şüpheli E.
8SAATTE YAKALANDILAR
Bursa'da kar maskesi takarak girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 1,5 kilo altın çalan şüpheli E.Ç. (18) ile Ö.A. (20), çaldıkları altınlarla birlikte olaydan 8 saat sonra polis ekipleri tarafından Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi'ndeki saklandıkları eve yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kar maskesi takıp girdikleri kuyumcudan 1,5 kilo altın çalan şüphelilerin kuyumcuya geldikleri ve olaydan sonra kaçtıkları anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 2 şüphelinin kuyumcuya koşarak gelip, ardından hırsızlık yaptıktan sonra hızla uzaklaştığı ve iş yeri sahibinin şüphelileri sopayla kovaladığı anlar yer aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.