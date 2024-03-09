Kar maskesiyle girdikleri kuyumcudan 1,5 kilo altın çaldılar (2)

8SAATTE YAKALANDILAR

Bursa'da kar maskesi takarak girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 1,5 kilo altın çalan şüpheli E.Ç. (18) ile Ö.A. (20), çaldıkları altınlarla birlikte olaydan 8 saat sonra polis ekipleri tarafından Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi'ndeki saklandıkları eve yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

​KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kar maskesi takıp girdikleri kuyumcudan 1,5 kilo altın çalan şüphelilerin kuyumcuya geldikleri ve olaydan sonra kaçtıkları anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 2 şüphelinin kuyumcuya koşarak gelip, ardından hırsızlık yaptıktan sonra hızla uzaklaştığı ve iş yeri sahibinin şüphelileri sopayla kovaladığı anlar yer aldı.