Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kar maskesiyle girdikleri kuyumcudan 1,5 kilo altın çaldılar (2)

        8SAATTE YAKALANDILAR Bursa'da kar maskesi takarak girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 1,5 kilo altın çalan şüpheli E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 20:51 Güncelleme: 09.03.2024 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar maskesiyle girdikleri kuyumcudan 1,5 kilo altın çaldılar (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        8SAATTE YAKALANDILAR 

        Bursa'da kar maskesi takarak girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 1,5 kilo altın çalan şüpheli E.Ç. (18) ile Ö.A. (20), çaldıkları altınlarla birlikte olaydan 8 saat sonra polis ekipleri tarafından Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi'ndeki saklandıkları eve yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        ​KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Kar maskesi takıp girdikleri kuyumcudan 1,5 kilo altın çalan şüphelilerin kuyumcuya geldikleri ve olaydan sonra kaçtıkları anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 2 şüphelinin kuyumcuya koşarak gelip, ardından hırsızlık yaptıktan sonra hızla uzaklaştığı ve iş yeri sahibinin şüphelileri sopayla kovaladığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        MOSSAD operasyonu: İfadeler ortaya çıktı
        MOSSAD operasyonu: İfadeler ortaya çıktı
        ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması
        ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması
        Acılı gününde yalnız bırakmadı
        Acılı gününde yalnız bırakmadı
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Türk kahvesi 6. sırada
        Türk kahvesi 6. sırada
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Nedeni ortaya çıktı
        Nedeni ortaya çıktı
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        8 Mart mesajı
        8 Mart mesajı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Bursa'da kar maskesi ve tabancayla kuyumcuyu gasbeden hırsızlar yakalandı
        Bursa'da kar maskesi ve tabancayla kuyumcuyu gasbeden hırsızlar yakalandı
        Özhaseki: Yalanlarla devam eden sanal dünyada kendilerini kahraman gibi gös...
        Özhaseki: Yalanlarla devam eden sanal dünyada kendilerini kahraman gibi gös...
        MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Mustafakemalpaşa'da proje tanıtım toplantı...
        MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Mustafakemalpaşa'da proje tanıtım toplantı...
        Bakan Özhaseki, Bursa'da Türkmenbaşı-Erdoğan Caddesi Bağlantı Yolu'nun açıl...
        Bakan Özhaseki, Bursa'da Türkmenbaşı-Erdoğan Caddesi Bağlantı Yolu'nun açıl...
        Bakan Özhaseki, Bursa'da Mevlana Kentsel Dönüşüm Alanı Anahtar Teslim Tören...
        Bakan Özhaseki, Bursa'da Mevlana Kentsel Dönüşüm Alanı Anahtar Teslim Tören...
        Özhaseki: Yalanlarla devam eden sanal dünyada kendilerini kahraman gibi gös...
        Özhaseki: Yalanlarla devam eden sanal dünyada kendilerini kahraman gibi gös...