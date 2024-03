Özhaseki: Yalanlarla devam eden sanal dünyada kendilerini kahraman gibi gösterme yiğitliğini devam ettiriyorlar (4)

'BUCOĞRAFYADA FİTNE ODAKLARI BİR TÜRLÜ BİTMEK BİLMEZ'

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 'Türkmenbaşı-Erdoğan Caddesi Bağlantı Yolu Açılış Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin, dünyanın en güzel coğrafyasında yer aldığını söyledi. "Ancak her güzelin bir kusuru vardır" diyen Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bu coğrafyanın da bir kusuru var. Hatta bir değil, iki tane kusuru var. Birisi fitne odakları bir türlü bitmek bilmez. Yerin altında gözükürler. Yurt dışından da tahrik ederler onları. Ve bunun neticesinde de başımıza bela olur. İkincisi de depremsellik. Böyle iki tane kusurumuz var. Bir evvelki bakanlık dönemimde hatırlarsınız 'Çukur eylemleri' vardı. Binlerce ev yakılıp yıkılmıştı. Ben de gidip orada evler yapmaya çalışıyorum. Kürt kardeşlerime hizmet ediyorum. Evlerini yapıyorum, onların sularını getiriyorum. Bir taraftan kanalizasyonlarını yapıyorum, uğraşıyorum. Haliyle PKK zulmünden de biraz yılmış insanlar. Öyle bir zor dönemde çalışırken, bir açılış töreninde muhataplarıma dedim ki, oradaki bulunan arkadaşlara, Cizre'de, 'Bakın dün sabaha kadar siz bana küfrettiniz. Sosyal medyanızdan tuttuğunuz adamlar, 'Kayserili faşist bakan ne işin var burada? Defol' diye bağıra bağıra bir hal oldunuz. Doğru Kayseriliyim. Türkmen çocuğuyum ama Allah böyle yaratmış. İçinizde, bu dünyaya gelmeden Cenabıallah'a dilekçe veren var mı? Falan ırktan olmak istiyorum, falan milletten olmak istiyorum, kişinin oğlu veya kızı olmak istiyorum, falan tarihte gelmek istiyorum. Cenabıallah'a böyle bir dilekçe vereniniz var mı? Yok. Yüce takdir istediği yerde, istediği zamanda insanı dünyaya getiriyor. Biz neden sorumluyuz? Yaptıklarımızdan, insanlığımızdan, davranışlarımızdan, onun dışında hiçbir şey ne suç ne de ceza. Bana niye geldin diye bağıranlara soruyorum. 50 metre aşağıdan itibaren Suriye toprakları başlıyor. Orada da Conilerin üsleri gözüküyor. Onlara sorsanıza. 10 bin kilometre öteden buraya niye gelmişler, üsleri orada niye kurmuşlar, milyarlarca dolar niye harcıyorlar? Çocuklarınızı eline silah verip, dağlara niye götürüyorlar? Sonra da o silahlar hepimize dönüyor. Kardeşliğimize kurşun sıkıyor. Bin yıldır beraber yaşadığımız, etle tırnak gibi olduğumuz bu topraklarda, kardeşliğimize son vermek isteyerek ta 10 bin kilometre öteden gelen Conilere sorsanıza, niye geldiniz diye. Bana soruyorsunuz. Ben hizmet etmeye geldim. Kürt kardeşlerimin evini yapıyorum. O gariban insanları evlere oturtuyorum. Dicle Nehri'ni ıslah ediyorum. Suyunuzu getirdim. Kanalları bağladım. Deli gibi çalışıyorum ben. Bana niye soruyorsunuz ya niye geldin diye. Conilere sorun Conilere, niye gelmişler buraya? Ses yok. Dedim ki, 'Herhalde diyorsunuz ki devletin bakanı geldi. Bu adam da deli gibi çalışıyor. Bize de hizmet ediyor. Evlerimizi yapıyor işte, fakir fukaraya evler veriyor. Kırmayalım, üzmeyelim ya bu adamı. Ama biz ne yaptığımızı biliyoruz. Ne biliyorsunuz? Efendim bunlar var ya Coniler, özgürlük getirecekler, eşitlik getirecekler, insan haklarını geliştirecekler öyle mi? Eğer buna inanıyorsanız vallahi dünyanın en saf adamısınız' dedim. Bunlar nereye gittiler de şimdiye kadar insanlık götürdüler, nereye gittiler de şimdiye kadar özgürlükleri genişlettiler, insan haklarını genişlettiler. Her gittikleri yere bela götürdüler, kan götürdüler, şer götürdüler. Biz kardeşliğimizi kimseye inşallah böldürmeyeceğiz. Hele hele bunlara hiç taviz vermeyeceğiz. Çok şükür bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu coğrafyada beraber yaşıyoruz. Hiç kimsenin yaşam tarzı bizi ilgilendirmiyor. İnsanlar ister modern bir yaşamı tercih etsinler, isterse muhafazakar bir yaşamı tercih etsinler, başımızın üstünde yeri var. Aynı gemide yaşadığımız için, birbirimizi sevmekten, kol kola girmekten başka da çaremiz yok."

'SORUMLULUK HİSSEDİYORUZ'

AK Parti hükümetlerinin ve belediyelerinin hiç kimseyi, inancına ve siyasi görüşüne göre ayırmadığını vurgulayan Bakan Özhaseki, "Fatih Sultan Mehmet Han diyor ki idarecilere, 'Bakın ey idareciler insanlara dönüp namaz kılıyor musunuz diye sormayın asla. Oruç tutuyor musun diye sormayın asla. Siz neyi soracaksınız, haliniz nasıldır, geçiminiz nasıldır, keyfiniz var mı, ihtiyacınız var mı, sizin için yapacağımız bir şey var mı? Siz bunu sorun' diyor. Biz de emin olun bu düsturla 22 yıldır hareket ediyoruz. Hem genelde hem yerelde aynı şekilde bu prensiplerle hareket ediyoruz. O yüzden de elhamdülillah sizler de bütün vatandaşlarımızda teveccüh ediyorlar. Hala Cumhurbaşkanımızı seviyorlar ve oy veriyorlar. Biz de sorumluluk hissediyoruz, gayret ediyoruz, çalışıyoruz” dedi.

'BİRBİRİMİZİN AYAĞINA ÇELME ATARAK BİR YERE VARAMAYIZ'

Türkiye’nin içinde yer aldığı coğrafyanın ikinci kusurunun da depremsellik olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi üzerinden muhalefete dayanışma çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Çırpınıyoruz, yırtınıyoruz, ‘Türkiye deprem ülkesi, bir an önce kentsel dönüşüm yapalım. Eşlerimizi, yavrularımızı kaybetmeyelim' diye dillerimizde tüy bitti. Sayın Cumhurbaşkanımız uykusunu yitiriyor. Bizler gece gündüz her yerde seferberlik ilan ettik. Ama ne yazık ki bu arkadaşların hiçbirisinin kentsel dönüşüme girmeye niyeti yok. Bir de alışmışlar, 'Efendim hukuk her zaman önemli. Vatandaşlık hakkımız anayasal bir haktır'. Dava üzerine dava. Eğer bir idare mahkemesinden beğenmezlerse kararı, öbür idare mahkemesine. O istediklerini vermezse, öbür idare mahkemesine. Bir evvelki bakanlık döneminde Fikirtepe diye bir yer var. Binlerce insan dışarıya çıkmış, evlerini boşaltmış, alan boşalmış, kocaman bir alan, ortada sadece 2 odalı bir briketten ev var. Oturan da yok. Bomboş bir tarla düşünün. Ortada briketten bir ev duruyor. Avukatlar buranın üzerinde ideoloji mücadelesi veriyorlar. Davalar açmışlar, yürütmeyi durdurma almışlar. O mübarek ve muhterem 2 katlı briket, tek katlı briket ev çok kıymetli. Ama binlerce dışarıdaki insanın yaşam hakkı hiç kıymetli değil. Ve senelerce süründürdüler. Birçok insan orada battı. Emeklilerin çoğu öldüler, evlerine kavuşamadılar. Hala inşaatlar devam ediyor. Ve bu arkadaşlarımızın işi gücü, hayırla yürüyecek işlere dava açmak. Biraz önce esnaf bir kardeşimiz geldi. Binlerce insana sanayi sitesi yapılacak. Aynı şekilde onlara dava aç, planlarını iptal ettir bir daha dava aç. Onları da mahvet. Birbirimizi yiyerek bir yere varamayız. Birbirimizin ayağına çelme atarak bir yere varamayız. Hasetlikle bir yere varamayız. Bir araya gelerek akıl ne icap ediyorsa, doğruluk neyse, iyilik neyse, kol kola girerek ve yardımlaşarak işi çözebiliriz. Kentsel dönüşüm de böyle bir şey."