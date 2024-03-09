Varank, Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz'ın proje tanıtımında konuştu:

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, seçmenlere hitaben, "Sizlerin bize verdiği emanete nasıl layık olabileceğimizin derdinde olduk. Onun için her zaman daha fazlasını yapabileceğimizi söyledik." dedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçe Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi yeni dönemde gerçekleştirmeyi planladığı projeleri Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda tanıttı.

Varank, toplantıda yaptığı konuşmada, her zaman taş üstüne taş koymanın derdinde olduklarını vurgulayarak, "Sizlerin bize verdiği emanete nasıl layık olabileceğimizin derdinde olduk. Onun için her zaman daha fazlasını yapabileceğimizi söyledik." ifadesini kullandı.

Varank, gayret gösterebilmek için vatandaşların desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sizler bizim yanımızda olursanız, Oktay Başkanımızı ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ı yalnız bırakmaz, onunla yol yürürseniz çok daha farklı bir Bursa'yı, çok daha farklı bir Yıldırım'ı sizin huzurunuza getirebileceğimize, size daha iyi hizmet edebileceğimize inanıyorum. Biz Belediye Başkanımızla çalıştık, biz hangi katkıları koyacağız, Alinur Başkanım hangi katkıları koyacak, merkezi yönetimimiz hangi katkıları koyacak, hepsini çalıştık. Şimdiye kadar Bursa ve Yıldırım'da hiç görmediğimiz bir sonucu sandıklardan çıkarmaya var mıyız? Siz mührü vuracaksınız, Allah izin verirse bizim belediye başkanlarımız da layık olduğunuz hizmetleri sunacak. Bize rakip olduğunu iddia edenler böyle bir coşkunun yanına yanaşamazlar. Bırakın onların adaylarını, onların genel başkanları bile bu coşkunun yanına yanaşamazlar."

Oktay Yılmaz da hayata geçirecekleri projeler ve yapacakları hizmetlerle parlayan bir Yıldırım inşa etmeyi sürdüreceklerini anlattı.

İmardan ulaşıma, kültür sanattan eğitime, yeşil alanlardan turizme kadar tüm projelerde insan odaklı Yıldırım yaklaşımını ön planda tuttuklarını belirten Yılmaz, "İnsan odaklı anlayışımızı yönetimde de sürdürüyoruz. Bir zincir halinde ilerleyerek her bir halkamızın bu şehre değer katacak birer unsura dönüşmesini sağlıyoruz. Bunu tek başımıza yapmıyoruz, bu şehirde yaşayan aziz Yıldırımlıların katkısı ile başaracağız." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, bazı milletvekilleri ve Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerinin ilçe belediye başkan adayları ile vatandaşlar katıldı.