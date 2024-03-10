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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bursa'da konuştu:

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bizim meselemiz bu seçimde her yerde aday göstererek dikkati dağıtmaktansa belli yerlere odaklanıp bizim Gelecek Partisinin belediyecilik anlayışını hayata geçireceğimiz örnek bir belediyecilik anlayışına öncelik verdik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 14:53 Güncelleme: 10.03.2024 - 14:53
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bursa'da konuştu:
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bizim meselemiz bu seçimde her yerde aday göstererek dikkati dağıtmaktansa belli yerlere odaklanıp bizim Gelecek Partisinin belediyecilik anlayışını hayata geçireceğimiz örnek bir belediyecilik anlayışına öncelik verdik." dedi.

        Davutoğlu, Yıldırım ilçesinde Gelecek Partisi İl Başkanlığında Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi, ardından basın toplantısı düzenledi.

        Ahmet Davutoğlu, Bursa'nın kendisi için birçok eserde doğrudan ele aldığı kültürü, doğası, tarihi, insan dokusuyla Türkiye'nin temsil kabiliyeti yüksek ve en derinlikli şehir olduğunu söyledi.

        Ülkenin cumhuriyetin yüzüncü yılına çok büyük ümitlerle giremediğini ifade eden Davutoğlu, "Yeni bir asrın ilk yılına girerken bir seçim sürecine daha girmiş olduk. Aslında seçimin ötesinde Türk dünyasında genel giriş ve Türkiye'deki genel eğilimler bağlamında bakıldığında, cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, maalesef ikinci yüzyılına çok büyük ümitlerle giriyor değiliz. Bunu görmemiz lazım." diye konuştu.

        Yerel seçimde her şehrin kendi kararını vereceğini belirten Davutoğlu, "Muhakkak her şehir kendi kaderini tayin edecek ölçüleri, kriterleri göz önüne alacak ve seçmen kararını verecek ama şu andan itibaren yerel seçim neticeleri kadar ve yerel seçim sonrasında ülkemizin hangi şartlarda nasıl bir dünya konjonktürüyle karşı karşıya kalacağını da göz önüne almamız lazım. Biz yerel seçimlere parti olarak özel bir stratejiyle hazırlandık. Odaklanmış bir yerel seçim stratejisi takip ettik." değerlendirmesinde bulundu.

        Şanslı olmayan adayı aday göstermeyeceklerine dikkati çeken Davutoğlu, şunları kaydetti:

        "Bursa'daki 5 adayımız da Yıldırım'da Ercan Bey, Nilüfer'de Semih Bey, Gemlik'te Cihan Bey, Orhangazi'de Yılmaz Bey ve İznik'te İsmet Bey hepsi iddialı adaylar. İstesek Türkiye'nin hemen hemen her yerinde aday gösterebilirdik. Bizim meselemiz bu seçimde her yerde aday göstererek dikkati dağıtmaktansa belli yerlere odaklanıp bizim Gelecek Partisinin belediyecilik anlayışını hayata geçireceğimiz örnek bir belediyecilik anlayışına öncelik verdik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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