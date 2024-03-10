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        150 bin lira borcu için arkadaşını da yanına alıp, kuyumcuyu soymuş

        BURSA'dakuyumcu dükkanından 3,5 milyon lira değerinde 1,5 kilo altın çalan Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 14:45 Güncelleme: 10.03.2024 - 14:50
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        150 bin lira borcu için arkadaşını da yanına alıp, kuyumcuyu soymuş
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        BURSA'dakuyumcu dükkanından 3,5 milyon lira değerinde 1,5 kilo altın çalan Ö.A. (20) ile E.Ç. (18), adliyeye sevk edildi. Ö.A.'nın 150 bin lira borcu olduğu, bu borcu ödemek için arkadaşı E.Ç. ile soygunu gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

        Olay, dün saat 10.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Selçuk Bey Caddesi'nde meydana geldi. Kar maskesi takan 2 kişi, girdikleri M.M.'ye (55) ait kuyumcu dükkanında tabancalarını çıkarıp, görevliyi etkisiz hale getirdi. 1,5 kilo altını alan şüpheliler, kuyumcudan çıktıktan sonra havaya 2 el ateş edip, plakası belirlenemeyen otomobille kaçtı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Şüphelilerin kuyumcuya geldikleri ve olaydan sonra kaçtıkları anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 2 şüphelinin kuyumcuya koşarak geldikleri, hırsızlık yaptıktan sonra hızla uzaklaştıkları, iş yeri sahibinin de şüphelileri sopayla kovaladığı görüldü.

        OTOMOBİL KİRALIKMIŞ

        Şüphelilerin kaçış güzergahındaki 100'e yakın güvenlik kamerası görüntüsü incelenirken, kuyumcu soygunu öncesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde başka bir otomobilin plakasını çaldıkları ve Çınarönü Mahallesi'nde sahte ile orijinal plakayı değiştirdikleri belirlendi. Otomobilin kiralık olduğu tespit edilirken, şüphelilerin de kısa sürede kimlikleri belirlendi.

        8 SAAT SONRA YAKALANDILAR

        Şüpheliler, 8 saat sonra Yavuzselim Mahallesi'nde saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalıntı altınlar ile tabancalar da ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden Ö.A.'nın 150 bin lira borcu olduğu, bu borcu ödemek için arkadaşı E.Ç. ile soygunu gerçekleştirdiği belirtildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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