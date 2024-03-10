GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Şu anda Türkiye'de IMF kuralları işlemeye başladı. Onun için çok istemelerine rağmen, seçim ekonomisini tam olarak uygulayamıyorlar. Çünkü IMF'ye belli sözler verdiler ve seçimden sonra IMF'nin o sert reçetesi milletin ümüğünü sıkacak. Kemer sıkma denilen şey, kemer sıkma olmaktan çıkıp, ümük sıkmaya dönüşecek" dedi.

Ahmet Davutoğlu, partisinin 'Bursa Buluşmaları' adı altında düzenlediği toplantıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzettin Küçük, Gelecek Partisi Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, İl Başkanı Fuat Kadıoğlu ile Yıldırım Belediye Başkan adayı Ercan Sönmez de katıldı. Burada konuşan Davutoğlu, "Yeni bir asrın ilk yılına girerken, bir seçim sürecine daha girmiş olduk. Aslında seçimin ötesinde, Türk dünyasında genel giriş ve Türkiye'deki genel eğilimler bağlamında bakıldığında, cumhuriyetimizin yüzüncü yılında maalesef, ikinci yüzyılına çok büyük ümitlerle giriyor değiliz. Bunu görmemiz lazım" diye konuştu.

'HİÇ KİMSE GÜVENDE DEĞİLDİR'

İsrail'in Gazze saldırılarını hatırlatan Davutoğlu, "6 aydır takriben dünyanın gözü önünde bir soykırım işleniyor. Gazze'de yaşananlar asla İsrail ile Filistinliler ya da İsrail ile Hamas arasında yaşanabilecek bir durum değil. Çatışma olarak aktarılamaz, anlatılamaz. Gazze'de yaşananlar, uluslararası hukukun bitmesidir. Şimdi uluslararası hukukun bittiği bir yerde, hiç kimse güvende değildir" dedi.

'TOPLADIĞIN VERGİ, YAPTIĞIN HARCAMAYI KARŞILAMIYOR'

Uluslararası hukukun erozyona uğraması ile her tür gerilimin yaşanabileceğine dikkat çeken Davutoğlu şunları söyledi:

"Böyle bir durumda bir ülkenin ayakta kalabilmesi için, ekonomisinin sağlam olması lazım. Halkının mutlu ve barışık olması lazım. Ordusunun sağlam, güçlü olması lazım. En önemlisi; siyasiler ve devlet adamları arasında bir diyalog imkanı olması lazım. Mevcut iktidar, ayrıştırıcı bir yol izleyerek toplumu kutuplaştırıyor. Şu anda Türkiye'de IMF kuralları işlemeye başladı. Onun için çok istemelerine rağmen, seçim ekonomisini tam olarak uygulayamıyorlar. Çünkü IMF'ye belli sözler verdiler ve seçimden sonra IMF'nin o sert reçetesi milletin ümüğünü sıkacak. Kemer sıkma denilen şey, kemer sıkma olmaktan çıkıp, ümük sıkmaya dönüşecek. 2 ayda Türkiye ekonomisi, ocak ve şubatta 408 milyar lira açık verdi. Toplam 1 yıl içinde öngörülen açık, 2,7 trilyon Türk Lirası. Başbakanlığı bıraktığımız sene, bütçe açığı yüzde 1'in altındaydı ve 2017'de Dünya Bankası raporları, Türkiye'den bütçeye gidiyordu. Bütçe açığı neden önemli; demek ki Hazine'den biri, gelmeden birilerine para veriyor. Topladığın vergi, yaptığın harcamayı karşılamıyor. Ne ile kapatacaksın? Para basarak. Para bastığın zaman ne olacak? Enflasyon fırlayacak."