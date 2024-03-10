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        Karacabey Belediyespor - Afyonspor: 1-0

        STAT: Mustafa Fehmi GerçekerHAKEMLER: Yusuf Adnan Kendirciler, İlker Ayten, Ahmet BingölKARACABEY BELEDİYESPOR: Taha Ayan - Burak Karapınar, Ersel Aslüyüksek, Burak Aydın, Namık Barış Çelik (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 17:13 Güncelleme: 10.03.2024 - 17:15
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        Karacabey Belediyespor - Afyonspor: 1-0
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        STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

        HAKEMLER: Yusuf Adnan Kendirciler, İlker Ayten, Ahmet Bingöl

        KARACABEY BELEDİYESPOR: Taha Ayan - Burak Karapınar, Ersel Aslüyüksek, Burak Aydın, Namık Barış Çelik (Dk. 63 Fatih Tultak), Furkan Yasin Yalçın (Dk. 46 Ata Kurtuluş), Berke Özgün, Onur Öztonga, Ali Aydemir (Dk. 85 Tuğkan Kamışoğlu), Serhat Kot (Dk. 90 Mehmet Yanıkara), Alperen Özşahin (Dk. 63 Ömer Faruk Yücel)

        AFYONSPOR: Boran Güngör - Mustafa Emre Can, Mustafa Erkasap, Yunus Emre Mertoğlu (Dk.66 Gökdeniz Kara), Muhammed Mustafa Özbay (Dk.70 Şükrü Kurt), Kerem Kaya, Umut Can Kanber, Emirhan Sefa Öz, Bedirhan Akbaba (Dk.70 Utku Büyükköse), Hüseyin İçlek, Umut Yaşar Keçeci (Dk.46 Burak Topçu)

        GOL: Dk. 67 Burak Aydın (Karacabey Belediyespor)

        SARI KARTLAR: Ersel Aslıyüksek, Serhat Kot (Karacabey Belediyespor) - Mustafa Özbay, Mustafa Erkasap (Afyonspor)

        TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 29’uncu hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Afyonspor’u 1-0 mağlup etti.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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