Karacabey Belediyespor - Afyonspor: 1-0

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 29’uncu hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Afyonspor’u 1-0 mağlup etti.

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