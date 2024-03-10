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        Bursaspor - Serik Belediyespor: 2-2

        STAT:Yüzüncü Yıl AtatürkHAKEMLER: Erdem Temel, Burak Cansız, Gökmen ÇambelBURSASPOR: Deniz Aydın - Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Emre Ünver (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 17:26 Güncelleme: 10.03.2024 - 17:30
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        Bursaspor - Serik Belediyespor: 2-2
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        STAT:Yüzüncü Yıl Atatürk

        HAKEMLER: Erdem Temel, Burak Cansız, Gökmen Çambel

        BURSASPOR: Deniz Aydın - Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Emre Ünver (Dk. 64 Kerem Dede), Eren Tunalı, Bilal Güney (Dk. 78 Emre Tepegöz), Mustafa Genç, Hamza Baran Arıkan, Abdullah Tazgel (Dk. 64 Yiğit Fidan), Mehmet Çetin (Dk. 35 Eren Güler), Berat Altındiş (Dk. 46 Ömer Turan Görgüç), Çağatay Yılmaz

        SERİK BELEDİYESPOR: Burak Çapkınoğlu - Muhammet Akpınar (Dk. 81 Emrah Tacir), Serdar Güncü, Aykut Uluç, Hasan Ali Adıgüzel (Dk. 67 Sinan Kalaycı), Uğur Mustafa Türk (Dk. 81 Sabrican Vural), Emre Toptan, Mehmet Bağcı, Oğuzhan Doğan (Dk. 90+2 Mustafa Ethem Erboğa), Ömer Faruk Yılmaz, Resul Türkkalesi (Dk. 67 Hakan Alkan)

        GOLLER: Dk. ve Dk. 30 15 Çağatay Yılmaz (Bursaspor) - Dk. 45+4 (P) Hasan Ali Adıgüzel, Dk. 51 Uğur Mustafa Türk (Serik Belediyespor)

        SARI KARTLAR: Kerem Dede, Eren Güler (Bursaspor) - Resul Türkkalesi, Serdar Güncü (Serik Belediyespor)

        TFF 2’nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor, sahasında konuk ettiği Serik Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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