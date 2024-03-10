Fatih Erbakan: Hep aynı hikayeler ama enflasyonun düşeceği yok (2)

'MİLLETİMİZAKIN AKIN YENİDEN REFAH'A KOŞUYOR’

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bursa'nın Karacabey ilçesinde mitinge katılıp, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sedat Yalçın ile Karacabey Belediye Başkan adayı Fahrettin Dengiz'e destek istedi. Karacabey'de 'Mücahit Erbakan' sloganları eşliğinde karşılanan Fatih Erbakan, "Cenab-ı Allah birlikteliğimizi daim eylesin. Aynen merhum Erbakan Hocamız gibi sizlere hizmet etmeyi ve hayır duanızla anılmayı nasip eylesin. Gazamız mübarek olsun. Karacabey, Bursa ve milletimiz, 'Yeniden Refah' diyor. Tüm Türkiye 'Yeniden Refah' diyor. Bütün Türkiye'de meydanlar, hep bir ağızdan, 'Yeniden Milli Görüş', 'Yeniden Refah' diyor. Milletimiz akın akın Yeniden Refah'a koşuyor. İşte bunun en önemli ispatı, partimizin üye sayısı. Resmi üye sayımız Eylül 2023 başında 260 binden başladı, bugün itibarıyla 470 bine dayandı. Bunun manası; Yeniden Refah Partisi, Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisidir. 6 ayda yüzde 80'nin üzerinde büyümüş. İnşallah seçimlere 500 binin üzerinde üye ile gireceğiz ve arkasından bu tempo ile birkaç ay içerisinde, 1 milyon hedefine de ulaşacağız inşallah. Meydanlarda, sokaklarda tek bir rüzgar esiyor; o da Yeniden Refah rüzgarıdır. Bu seçimde oylarını arttıracak tek parti, Yeniden Refah Partisi'dir. Türkiye'nin her köşesinden müjdeli haberleri alıyoruz. Yeniden Refah gümbür gümbür geliyor. Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde, arkasından 2028'de iktidara yürüyor elhamdülillah" diye konuştu.

'YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE OY ALACAĞIZ'

31 Mart'ta partisinin yüzde 20 oy alacağını belirten Erbakan, "Millet neden Yeniden Refah'a koşuyor? Birincisi, rantçı belediyecilikten bıkmış; usanmış. Heykelci belediyecilikten bıkmış; usanmış. Belediyenin kaynaklarını israf eden, belediyeyi borca ve faize batıran, yandaşı kollayan, vatandaşın derdi ile dertlenmek yerine makam arabasının markasını ve modelinin düşünen, kibirli, milletle arasına duvarlar örmüş, milleti unutmuş, garibanın sokaktaki tezgahına müsaade etmeyen, ama kendi rant tezgahına da dokundurtmayan, alın terinin emeğin hakkını vermeyen, işçisini mağdur eden, milletin hayrına faydasına bir iş yapmaktan aciz olan rantçı belediyecilik. İşte bu belediyecilikten bıkmış; usanmış. Peki, çareyi neden Yeniden Refah'ta görüyor? Çünkü Yeniden Refah'ın temsil ettiği mana, Milli Görüş. 1988 ve 1994'te belediyecilikte tarih yazdı, destan yazdı. Çığır açtı da o yüzden. Öyleyse rantçı belediyecilikten, heykelci belediyecilikten kurtulmak için belediyeciliğin kitabını yazan, 94 ruhunu taşıyan, 'Yeniden Refah'ta birleşmemiz lazım' diyor ve akın akın Yeniden Refah’a koşuyor. İkinci sebep, Türkiye'yi geziyoruz, her köşe başında emeklimiz, memurumuz, işçimiz geçim derdinden şikayet ediyor. Alım gücünün düşmesinden şikayet ediyor. Ekonomik krizden şikayet ediyor. Bak, bu ayın enflasyon rakamları açıklandı. Yüzde 67 ile 15 ayın rekorunu kırdı. Şimdi önümüzdeki ay daha da artacak. Neden? Dolar kuru 2 seçim arasında ikiye katlıyor da onun için. Nisan ayında dolar kuru 19 liraydı. Bak şimdi 33 lirayı geçti. Seçime kadar bu gidişle 38 lira olursa şaşırmayın. İki seçim arasında dolar kuru ikiye katlamış. Bana ne dolar kurundan diyemiyoruz. Şu ülkede her aldığın üründe ham maddesi, malzemesi, üretimi yurt dışından geliyor. Türkiye'de ürettiğin ürünün, ham maddenin yüzde 82 oranında dışarıdan getiriyorsun. Dolayısıyla doların bu artışı enflasyonun da daha çok patlamasına neden olacak" dedi.