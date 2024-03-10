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        Fatih Erbakan: Hep aynı hikayeler ama enflasyonun düşeceği yok (3)

        'İMANVARSA, İMKAN DA VARDIR'Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kestel ilçe meydanında düzenlenen mitingde partisinin Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Sedat Yalçın, Kestel Belediye başkan adayı, mevcut başkan Önder Tanır ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 18:31 Güncelleme: 10.03.2024 - 18:35
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        Fatih Erbakan: Hep aynı hikayeler ama enflasyonun düşeceği yok (3)
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        'İMANVARSA, İMKAN DA VARDIR'

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kestel ilçe meydanında düzenlenen mitingde partisinin Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Sedat Yalçın, Kestel Belediye başkan adayı, mevcut başkan Önder Tanır ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Partisinin geçmiş yıllardan itibaren iktidar partilerinden ayrı olarak, çok başarı elde ettiğini ve milli görüş belediyeciliğini yeniden hakim kılacağını vurgulayan Erbakan, ''Refah Partili belediyeler iktidar partilerinden ayrı olmasına rağmen destan yazdı, tarih yazdı, belediyeciliğin kitabını yazdı. O nedenle bu hikayelere, bu tehditlere, asla kulak asmayın. Milli görüş belediyeciliği, ahlaklı belediyecilik tekeden süt çıkarır. İman varsa, imkan da vardır. Bu ülke milli görüş ruhuyla, belediyeden cebine para atan değil, cebindeki parayı belediyenin kasasına atan başkanlar gördü. 1 Nisan'dan itibaren 1994 yılının ruhunu yeniden canlandıracağız, milli görüş belediyeciliğini yeniden hakim kılacağız. Ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız'' dedi.

        Miting sonrası Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a, belediye başkan adayları tarafından hediye takdim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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