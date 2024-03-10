Mustafa Varank, Gürsu Orman Parkı'nın açılışında konuştu:

Bursa'da, Gürsu Belediyesince hayata geçirilen Gürsu Orman Parkı'nın açılışında konuşan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın reklam bütçesi, kentsel dönüşüm bütçesinin iki katı. Parayı verip 'öv beni' demek. Yani derdi iş yapmak değil." dedi.

Gürsu Belediyesince Dışkaya Mahallesi'nde inşa edilen Gürsu Orman Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. 80 dönümlük arazi üzerine kurulan ve yaklaşık 25 milyon lira bütçeyle hayata geçirilen Gürsu Orman Parkı'nın açılışında konuşan Mustafa Varank, kazandırılan hizmetin Gürsu'nun marka değerini artıracağını belirtti.

AK Parti'li belediyelerin hizmetlerini anlatan Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'li kadroların, taş üstüne taş koyabilmek için büyük bir gayret içerisinde olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesini işaret ederek muhalefet partili belediyelerin kent yönetiminde eksik kaldığını dile getiren Varank, şöyle konuştu:

"İstanbul'un bir büyükşehir belediye başkanı var. İstanbul'un en büyük derdi nedir diye sorsanız size 'deprem' derler. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın reklam bütçesi, kentsel dönüşüm bütçesinin iki katı. Parayı verip 'öv beni' demek. Yani derdi iş yapmak değil. Peki bir icraatın var mı? Biz inanıyoruz ki milletimiz feraset sahibidir. Kimin kendine hizmet edeceğini, kimin projeden yana olacağını, kimin vatandaşının derdiyle dertleneceğini iyi bilir. 31 Mart'ta hizmetten, ilçelerimizden yana olacaksak, çocuklarımıza, ailelerimize daha konforlu, daha yeşil şehir ve ilçe bırakmak istiyorsak hizmetten yana destek vermemiz lazım."

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayının kaçak yapılarla anıldığını söyleyen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı var. Kendisi 20 sene Nilüfer'de belediye başkanlığı yapmış. Bunun bir okulu var. O okuluna kaçak inşaat yapmaktan, iki kat fazla yapmaktan dolayı Nilüfer Belediyesi 44 milyon lira ceza kesti. Bunu kesen kim? Nilüfer Belediyesi. Hangi partiden? Cumhuriyet Halk Partisinden. AK Parti'li olsa, derler ki 'Siz siyasi hareket ediyorsunuz.' CHP'li Nilüfer Belediyesi CHP'li büyükşehir belediye başkan adayının okuluna kaçak yapıdan ceza kesiyor. Kendisi kaçak yapı yapan bir başkan adayı bu Bursa'yı ne hale getirir? Kaçak yapı yapan bir büyükşehir belediye başkan adayına Bursalılar gereken cevabı verecektir."

Türkiye'yi refah seviyesi yüksek, tam bağımsız bir ülke konumuna getirebilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir çaba içerisinde olduğunu belirten Varank, 20 yılı aşkın süredir AK Parti'li kadroların ortaya koyduğu eserlerin önemine değindi.

5'inci nesil çok yönlü savaş uçağı olarak tasarlanan 'KAAN'ın yapım aşamasında muhalefet partilerinin kendileriyle dalga geçtiğini söyleyen Varank, "Biz 'KAAN' uçağından bahsettiğimizde dalga geçtiler. 'Hangi uçaktan bahsediyorsunuz' dediler. İlk parçayı üreten mühendisler gururla bunu paylaştığında, 'O parçada neymiş, kalorifer peteği' diyenler, dalga geçmeye çalışanlar oldu. Ama bu kalorifer peteği uçak oldu, KAAN oldu, gökyüzünde uçuyor. Bizimle dalga geçmeye çalışanlar, hafife almaya çalışanlar, kendileri şu uçağın kalorifer peteği dediği parçayı üretebilir mi? Emin olun üretemezler. Bunların tek yaptığı iş heykel açmak. Heykel yapmayı bile bilmiyorlar." dedi.

5 yıl önce 25 projeyle yola çıkıp 5 yılın sonunda 49 eser yaptıklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı ve belediye başkan adayı Mustafa Işık, Gürsu Orman Parkı'nın 25 milyon lira bedelle hayata geçirildiğini aktardı.

80 dönümlük arazi üzerine kurulan Gürsu Orman Parkı'nın, şehrin turizm potansiyeline katkı sağlayacağını dile getiren Işık, desteklerinden dolayı Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Yeni dönemde benzer eserlerle Gürsu'ya hizmet etmek istediğini belirten Işık, şunları söyledi:

"Gürsu tarım şehri, sanayi şehri ama istedik ki Gürsu turizm şehri de olsun. Turizm firmalarıyla görüşüp nasıl buraya turizmi kaydırabiliriz diye çalışma yaptık. Turistlerin buraya gelmesi için bir sebep lazım. İşte bu gördüğünüz tesis, Bursa'yı en iyi görebileceğiniz alan burası. 4 lokasyonda turizmin merkezi yaptık. Rumlarla beraber yaşadığımız Taşköprü sokağında kamulaştırdığımız yerleri hızlıca restorasyon yaparak ilk ayağı oradan başlattık. 2'nci ayağı Yeni Seyir Terası ve Hayvan Rehabilitasyon Merkezi. 3'üncü ayağımız içinde bulunduğumuz bu mesire alanı. 4'üncü lokasyon ise Ericek Adrenalin Park. Yaptığımız bu hizmetleri yurt içinde ve yurt dışında ödüllerle taçlandırdık."

Gürsu Orman Parkı'nın açılışında Mustafa Varank, KAAN'ın ilk yapılan parçasını katılımcılara gösterdi.

Açılışa, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Erkan Şekeroğlu'nun yanı sıra çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.