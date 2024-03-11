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        Sinan Ateş'in babası hayatını kaybetti

        ANKARA'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 09:35 Güncelleme: 11.03.2024 - 09:40
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        Sinan Ateş'in babası hayatını kaybetti
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        ANKARA'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in babası Musa Ateş (64), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde binadan çıkarken motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in, Bursa'da yaşayan babası Musa Ateş, sahura kalktıktan sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla eve sevk edilen sağlık ekipleri, Ateş'in kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Musa Ateş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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