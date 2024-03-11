Bursa merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 31 şüpheli adliyede

BURSA merkezli 4 ilde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlenen, fuhşa zorlanan 25 kadının kurtarıldığı operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, kadınların fuhşa zorlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlatan polis, fuhuş çetesinin, Bursa'nın yanı sıra Ankara, İzmir ve Denizli’de sistem evi olarak kullanılan bir merkez oluşturdukları, bu merkez aracılığı ile kadınları zorla fuhşa sürüklediği belirlendi.

Bursa merkezli 4 ilde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de olduğu 300 polis ile toplam 40 adrese baskın düzenlendi. Ekipler, ‘Mr. Yama' ve 'Hayalet’ kod adlı çete lideri B.Y.’nin de aralarında olduğu 31 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, uyuşturucu madde, sim kart ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Fuhşa zorlanan 25 kadın, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.