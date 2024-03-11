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        "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi"ne Prof. Dr. Bilal Kemikli konuk oldu

        Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliğince düzenlenen "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi" etkinliklerinin beşincisi, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli'nin katılımıyla yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 11:06 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:07
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        "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi"ne Prof. Dr. Bilal Kemikli konuk oldu
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        Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliğince düzenlenen "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi" etkinliklerinin beşincisi, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli'nin katılımıyla yapıldı.

        E-Der Bursa Temsilciliğinden yapılan açıklamada, etkinliğin beşincisinin, Yıldırım Belediyesi Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildiği bildirildi.

        Etkinlik öncesi 100 öğretmenin, Prof. Dr. Bilal Kemikli'nin "Oğul Sen Sen Ol” kitabını okuduğu duyurulan açıklamada, "Bu projedeki amacımız, 'genç hazinelerimiz' olarak ifade ettiğimiz gençlere yaklaşım tarzlarımızı güncelleyebileceğimiz, onlarla aramızdaki mesafeleri kapatacağımız özellikte yönlendirmeler yapan kitaplar okuyup kitabın yazarı ile buluşup ortak bir payda yakalamaktır." ifadesi kullanıldı.

        Prof. Dr. Bilal Kemikli tarafından söz konusu eseri hakkında yaklaşık bir saat sunum yapıldığı aktarılan açıklamada, kitabı okuyan öğretmenlerin sorularının cevaplanması, yarışma yapılması, yazarın kitabı imzalaması ve bir sonraki kitabın açıklanmasıyla programın sona erdiği belirtildi.

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