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        Kurban Bayramı'nda hisse yerine bozuk et ve salam dağıttıkları iddia edilen sanıklar yargılanıyor

        Bursa'da, geçen yıl Kurban Bayramı'nda işlettikleri et restoranından büyükbaş kurban hissesi alanlara bozuk kıyma ve et ile salam dağıtıldığı iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılandığı dava, müştekilerin dinlenmesiyle devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 14:36 Güncelleme: 11.03.2024 - 14:36
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        Kurban Bayramı'nda hisse yerine bozuk et ve salam dağıttıkları iddia edilen sanıklar yargılanıyor
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        Bursa'da, geçen yıl Kurban Bayramı'nda işlettikleri et restoranından büyükbaş kurban hissesi alanlara bozuk kıyma ve et ile salam dağıtıldığı iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılandığı dava, müştekilerin dinlenmesiyle devam etti.

        Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 bin 660'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar Ali A, oğlu Enes A, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Ali A'nın kızı tutuksuz sanık Merve A. ise duruşmaya SEGBİS'le bağlandı.

        Duruşmada dinlenen bazı müştekiler, işletmeye ait kurban ilanını nerede gördüklerini ve sonrasında ödemeyi nasıl yaptıkların anlattı.

        Davacıların beyanlarına karşı diyecekleri sorulan Ali A, hisselerin bir kısmını temin etmesi için Ankara'da bir işletmeyle anlaştıklarını anımsatarak, sonrasında müştekilerle beraber kendilerinin de mağdur olduğunu ifade etti.

        Sanık Enes A. ise babasının Ankara'daki işletme ile hisse başına 5 bin 700 liraya anlaştığını, bu hisseleri ise 6 bin 800-7 bin 100 lira karşılığında müşterilere sattıklarını anlattı.

        Hisse başı ortalama 1000 lira kar marjı bulunduğunu aktaran sanık, ancak yaşananlar nedeniyle 20 milyon lira zarar ettiklerini belirterek, "Bu olayda 1 kuruş maddi menfaatim olmamıştır. Paramı, işlerimi kaybettim. Tahliyemi talep ederim." dedi.

        Olayla ilgisi olmadığını ileri süren Merve A. ise bazı müştekilerin yaşananları yanlış hatırladığını ve babasına yardım etmek için süreli olarak işletmeye geldiğini birçok müşteriye bunu söylediğini ifade etti.

        Ankara'daki işletme sahiplerinin tanık olarak dinlenmesine ve sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

        - İddianameden

        Osmangazi ilçesinde geçen yıl, bir et restoranından büyükbaş kurban hissesi alan kişilere et yerine salam sosis dağıtıldığı, paketlenmiş kıyma ve vakumlanmış etlerin bozuk çıktığı iddiası üzerine vatandaşlar ile firma sahipleri arasında tartışma çıkmıştı.

        Şikayet üzerine işletmeye giden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, restoran ve soğuk hava deposunda yaptıkları incelemede, paketlerdeki ürünlerde içerik bilgisi, üretim ve paketlenme yeri, fatura ve taşıma belgesi gibi bilgilerin bulunmaması üzerine 3 ton 800 kilogram ete el koyarak imha etmişti.

        Gözaltına alınan işletme sahibi baba ve oğlu çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede 366 kişinin müşteki olarak yer almış, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek kurban hisse satışı adı altında her bir davacıdan 7 bin 100 lirayı bir bölümünü elden, kalanının bir kısmını kredi kartı kullanılmak suretiyle, bir kısmını da sanık Enes A'nın hesabına göndermek suretiyle toplamda 2 milyon 598 bin 600 lira menfaat temin ettikleri belirtilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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