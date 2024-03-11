Bursa merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 31 zanlı adliyede

Bursa merkezli 4 ilde 40 farklı adreste 300 polisin katılımıyla 8 Mart'ta düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonda zorla fuhşa sürüklenen 25 kadın kurtarılmış, şüphelilerin fuhuş pazarlığını yaptıkları evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen silah, uyuşturucu madde ve dijital materyallere el konulmuştu.

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