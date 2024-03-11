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        Bursa merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 31 zanlı adliyede

        Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 31 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 16:15 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:22
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        Bursa merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 31 zanlı adliyede
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        Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 31 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Bursa, Ankara, İzmir ve Denizli'deki operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

        Bursa merkezli 4 ilde 40 farklı adreste 300 polisin katılımıyla 8 Mart'ta düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonda zorla fuhşa sürüklenen 25 kadın kurtarılmış, şüphelilerin fuhuş pazarlığını yaptıkları evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen silah, uyuşturucu madde ve dijital materyallere el konulmuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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