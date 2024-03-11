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        Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, tek yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 17:32 Güncelleme: 11.03.2024 - 17:40
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        Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, tek yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Küplüpınar Mahallesi Etibank Caddesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Muhammet Aydın'dan (30) haber alamayan yakınları, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi.

        Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Aydın'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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