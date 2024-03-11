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        Bursa'da ailesinin 5 gündür haber alamadığı Muhammet, evinde ölü bulundu

        BURSA'da ailesinin 5 gündür haber alamadığı Muhammet Aydın (30), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 18:59 Güncelleme: 11.03.2024 - 19:05
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        Bursa'da ailesinin 5 gündür haber alamadığı Muhammet, evinde ölü bulundu
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        BURSA'da ailesinin 5 gündür haber alamadığı Muhammet Aydın (30), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Tuna Mahallesi Etibank Caddesi üzerindeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Yaklaşık 5 gündür Muhammet Aydın'dan haber alamayan ailesi durumdan şüphelenip, Aydın'ın yalnız yaşadığı Etibank Caddesi'ndeki evine gitti. Eve giren yakınları Muhammet Aydın'ı hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Aydın'ın yaşamını yitirdiğini tespit ederken, ateşli silah ve kesici alet izine rastlanmadı.

        Muhammet Aydın'ın ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, cansız bedeni savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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