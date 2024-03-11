Bursa'da ailesinin 5 gündür haber alamadığı Muhammet, evinde ölü bulundu

Muhammet Aydın'ın ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, cansız bedeni savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Tuna Mahallesi Etibank Caddesi üzerindeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Yaklaşık 5 gündür Muhammet Aydın'dan haber alamayan ailesi durumdan şüphelenip, Aydın'ın yalnız yaşadığı Etibank Caddesi'ndeki evine gitti. Eve giren yakınları Muhammet Aydın'ı hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Aydın'ın yaşamını yitirdiğini tespit ederken, ateşli silah ve kesici alet izine rastlanmadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.