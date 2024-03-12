Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Bursa'da tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 14:16 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Uludağ'ın eteklerindeki Alacahırka Mahallesi Naipdere Sokak'taki tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sokaklarının dar olması nedeniyle itfaiye araçları yanan evin 200 metre yakınına kadar gidebildi.

        Mahalledeki yangın çeşmelerine hortumları bağlayarak müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü. Yangın nedeniyle çatısı çöken ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Ukraynalı eş boşanmak istemişti! Falçatalı dehşette karar!
        Ukraynalı eş boşanmak istemişti! Falçatalı dehşette karar!
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Tanımadıkları cani anne ile kızı bıçaklamıştı! İlayda'nın annesi vahşeti anlattı!
        Tanımadıkları cani anne ile kızı bıçaklamıştı! İlayda'nın annesi vahşeti anlattı!
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Diş hekimi başından vurulup öldürülmüştü! Eşi ve 1 kişi tutuklandı!
        Diş hekimi başından vurulup öldürülmüştü! Eşi ve 1 kişi tutuklandı!
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        Kadın başına aldığı darbelerle öldü! Poşete sarılı cesetle 10 gün!
        Kadın başına aldığı darbelerle öldü! Poşete sarılı cesetle 10 gün!
        İstiklal Marşı'nın 103.yıl dönümü kutlanıyor
        İstiklal Marşı'nın 103.yıl dönümü kutlanıyor
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Para mutluluk getirir mi?
        Para mutluluk getirir mi?
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Alperen'in son durumu belli oldu
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları

        Benzer Haberler

        Fenerbahçeli İsmail Yüksek, memleketi İznik'te gençlerle bir araya geldi
        Fenerbahçeli İsmail Yüksek, memleketi İznik'te gençlerle bir araya geldi
        Karagöz ve Hacivat, hem çocuklar hem de yetişkinler için sahne alıyor
        Karagöz ve Hacivat, hem çocuklar hem de yetişkinler için sahne alıyor
        Bursa'da görülen "Köfteci Yusuf" davasında sanık Sedat Peker'in kırmızı bül...
        Bursa'da görülen "Köfteci Yusuf" davasında sanık Sedat Peker'in kırmızı bül...
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 şüpheli tutuklandı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 şüpheli tutuklandı
        Bursa merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 19 tutuklama
        Bursa merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 19 tutuklama
        Bursa'da kimliği belirsiz şüphelilerin silahla yaraladığı 2 kadın hastaneye...
        Bursa'da kimliği belirsiz şüphelilerin silahla yaraladığı 2 kadın hastaneye...