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        Fenerbahçeli İsmail Yüksek, memleketi İznik'te gençlerle bir araya geldi

        İznik Belediyesi tarafından düzenlenen "Genç Tecrübeler Buluşuyor" etkinliğinin konuğu yıldız futbolcu İsmail Yüksek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 14:06 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:07
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        Fenerbahçeli İsmail Yüksek, memleketi İznik'te gençlerle bir araya geldi
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        İznik Belediyesi tarafından düzenlenen "Genç Tecrübeler Buluşuyor" etkinliğinin konuğu yıldız futbolcu İsmail Yüksek oldu.

        İznik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile Milli Takım ve Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İznikli İsmail Yüksek, gençlerle buluştu.

        Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, programda yaptığı konuşmada, İsmail Yüksek'i memleketinde gençlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

        Gençlerin mutluluk ve heyecanlarının gözlerinden okunduğunu vurgulayan Usta, şunları kaydetti:

        "Konuk, futbolcu olunca bu akşam konumuz da spor tabii ki. İlçemiz tarihinin en büyük gençlik ve spor yatırımının bitmesine sayılı günler kaldı. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Kapalı Spor Salonu, Gençlik Merkezi ve iki tenis kortundan oluşan kompleksi gençlerimize kazandırıyoruz."

        İsmail Yüksek ise Belediye Başkanı Usta'ya, böyle bir etkinlikte memleketinin gençleriyle buluşma fırsatı verdiği için teşekkür etti.

        İznik'in sokaklarında top oynayarak, ter dökerek bugünlere geldiğini asla unutmadığını belirten İsmail Yüksek, "Siz değerli gençlerimizin geleceğine bir nebze de olsa katkı sağlayacaksak ne mutlu bizlere. Her zaman İznik’in ve İznikli gençlerimizin destekçisi olacağıma buradan söz veriyorum." ifadesini kullandı.

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