Bursa'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

Çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı, 15 kişi hakkında idari ve 2 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı, 1 kişi gözaltına alındı.

Uygulamada 292 iş yeri ve 6 dernek denetlendi, 3 bin 655 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yasa dışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik 17 ilçede yapılan uygulamaya 109 ekipte 343 personel katıldı.

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