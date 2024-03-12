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        Bursa'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Bursa'da jandarma ekiplerince "huzur ve güven uygulaması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 17:50 Güncelleme: 12.03.2024 - 17:55
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        Bursa'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
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        Bursa'da jandarma ekiplerince "huzur ve güven uygulaması" gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığınca yasa dışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik 17 ilçede yapılan uygulamaya 109 ekipte 343 personel katıldı.

        Uygulamada 292 iş yeri ve 6 dernek denetlendi, 3 bin 655 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.

        Çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı, 15 kişi hakkında idari ve 2 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı, 1 kişi gözaltına alındı.

        Uygulamada 15 bin 97 lira para cezası uygulanırken, 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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