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        İtfaiye aracı dar sokağa giremeyince yangına müdahale için sokaktaki hidrantı kullandılar

        BURSA'da, tek katlı evde çıkan yangın, bitişiğindeki eve de sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:54 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:55
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        İtfaiye aracı dar sokağa giremeyince yangına müdahale için sokaktaki hidrantı kullandılar
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        BURSA'da, tek katlı evde çıkan yangın, bitişiğindeki eve de sıçradı. Dar ve eğimli sokaklar nedeniyle, itfaiye araçlarının ulaşamadığı bölgeye yaya olarak çıkan itfaiye erleri, sokaktaki hidrant ve yangın dolabındaki malzemelerle alevlere müdahale etti. 1 saatte kontrol altına alınan yangında, 2 ev de kullanılamaz hale geldi.

        Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi Naipdere Sokak'taki tek katlı evde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede bitişikteki eve de sıçradı. Sokakların dar ve eğimli olması nedeniyle itfaiye araçları belirli bir noktaya kadar ulaştı. Yaya olarak yola devam eden itfaiye erleri, sokaktaki hidrantları (yerleşim yerlerinin ve binaların değişik yerlerine yangın için yerleştirilmiş su vanası) kullanarak alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında, her 2 ev de kullanılamaz hale geldi. Yangın çıktığı anda evlerde kimsenin olmaması, olası yaralanma ya da can kaybını önledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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