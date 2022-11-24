Engelli oğlak, kesimden kurtarılıp Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi



Semih ŞAHİNNevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)ANKARA'da, yürüme engelli dünyaya gelen ve kesilmesi için mezbahaya gönderilen 8 aylık oğlak, HAYTAP yetkililerince sahiplenilerek Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. Arka ayaklarına tekerlekli yürüteç takılan ve tekrar hayata tutunan oğlağa 'Tolga' ismi verildi.

Ankara'da hayvancılık yapan bir ailenin keçisi doğum yaptı. İkiz doğan yavrulardan biri engelli dünyaya geldi. Bir süre bakımı yapılan engelli oğlak, kesilmesi için mezbahaya gönderildi. Bunu öğrenen hayvanseverler HAYTAP yetkililerine bildirdi. Mezbahaya giden HAYTAP yetkilileri oğlağı sahiplendi. Gerekli bakımları yapılan oğlak, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. Yürüme engelli olan oğlağın arka ayaklarına tekerlekli yürüteç takıldı. Bu sayede yürümeye başlayan oğlağa 'Tolga' adı verildi.

Oğlağın yaşamına Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde devam edeceğini söyleyen HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir, "Oğlağımız bu haliyle alınıp mezbahaya götürülüyor. Hayvanseverler tarafından bize haber verildi. Ekibimiz giderek yavruyu alıp Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getiriyor. Buraya geldiğinde ayakta duracak hali yoktu. Gerekli bakımları buradaki veteriner hekimlerimiz tarafından yapıldı. Şu anda yürümeyle ilgili problemleri var. Bunun için gönüllülerimiz tarafından gerekli yürüteç yapıldı. En azından ilk haline göre çok daha mutlu yaşıyor. Eskiye göre ürkekliği daha da azaldı. Amacımız olabildiğince tüm canlıları yaşatabilmek. Yaşam herkes için çok değerli. Onu tanıdığımız için çok şanslıyız" dedi.

'GÖNÜLLÜMÜZ YÜRÜTEÇ HEDİYE ETTİ'

Kocaeli'nde yaşayan bir gönüllü tarafından yürüteç hediye edildiğini, oğlağa da yaşamını yitiren bir başka HAYTAP gönüllüsünün ismini verdiklerini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Ciddi anlamda anemikti. Hekimlerimiz gerekli müdahaleleri yaptı. Şu anda daha iyi. Engelli olduğu için Kocaeli'deki bir gönüllümüz tarafından yürüteç hediye edildi. Şu anda yürütece de adapte olmaya başladı. İsmini 'Tolga' koyduk. Bizim için değerli birisi. Şu anda hayatta değil. En azıdan onun ismini yaşatmak adına HAYTAP adına bu ismi koyduk. Şu anda Tolga burada, diğer arkadaşlarıyla beraber mutlu bir şekilde yaşayabiliyor. Ne mutlu bize. Tedavileri sürüyor. Bütün bakımları yapılıyor. Önünde uzun bir yol var. Zamanla, düzgün bir beslenmeyle, arkadaşlarımızın bakımıyla çok daha iyi olacağına inanıyorum. Yaşaması için umut var. Bu haliyle bile koşmak istiyor. Bu bizler için gerçekten çok önemli." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-11-24 10:12:07



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