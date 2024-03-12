Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Mustafa Varank, Bursa'da nokta mitinginde konuştu:

        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Şehirlerimize ve ilçelerimize sahip çıkacağız. İnşallah 31 Mart'ta, büyük bir zaferle Cumhur İttifakı'yla şehirlerimizi çok daha güzel bir biçimde yöneteceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 23:48 Güncelleme: 12.03.2024 - 23:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mustafa Varank, Bursa'da nokta mitinginde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Şehirlerimize ve ilçelerimize sahip çıkacağız. İnşallah 31 Mart'ta, büyük bir zaferle Cumhur İttifakı'yla şehirlerimizi çok daha güzel bir biçimde yöneteceğiz." dedi.

        Varank, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde düzenlenen nokta mitinginde yaptığı konuşmada, bu şehrin her köşesine kültür merkezi, cami, meydan gibi eserler kazandırdıklarını söyledi.

        Hayal satmadıklarını belirten Varank, ilçelerin, mahallelerin ve şehirlerin ihtiyaçlarını belirleyerek yapabileceklerinin sözünü verdiklerini anlattı.

        Hizmet kervanının ve yatırımların devam etmesi için 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde vatandaşlardan oy isteyen Varank, "Osmangazi de Bursa da daha yaşanılabilir, daha konforlu olsun istiyorsak 31 Mart'ta işi ehline vermeniz lazım." ifadesini kullandı.

        Varank, partisinin belediye başkan adayları Osmangazi ilçesinde Mustafa Dündar'a, Büyükşehir Belediyesinde Alinur Aktaş'a destek istedi.

        İlçelere ve şehirlere sahip çıkılması gerektiğini kaydeden Varank, şöyle konuştu:

        "Biz eğer şehirlerimize ve ilçelerimize sahip çıkmazsak emin olun bu ilçeler, bu şehirler namertlerin eline geçiyor. Rüşvetçilerin eline geçiyor. Ahlaksızların eline geçiyor. Ben sadece size bir örnek vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisinin bir büyükşehir belediye başkanı adayı var. Adını söylemeye gerek yok. Geçtiğimiz günlerde Nilüfer'deki okuluna kaçak yapıdan 44 milyon lira ceza kesildi. Ben size soruyorum. Geçmişte belediye başkanlığı yapmış, şimdi büyükşehir belediye başkan adayı olan birisi kaçak yapı yapar mı? Bu şehre ihanet eder mi? Bunlar aynı bu zihniyette değerli kardeşlerim. Kendisi kaçak bina yapan emin olun Bursa'ya neler yapmaz. Onun için biz şehirlerimize ve ilçelerimize sahip çıkacağız. İnşallah 31 Mart'ta, büyük bir zaferle Cumhur İttifakı'yla şehirlerimizi çok daha güzel bir biçimde yöneteceğiz."

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yerel seçimlerde bazı belediye başkan adaylarının kentsel dönüşüm yapacaklarını vadettiğini hatırlattı.

        Aktaş, 20 yılda bir kez bile kentsel dönüşüm yapmayanların şimdi kapı kapı gezip vaat verdiklerini dile getirerek, "Siz bunların 4 dönem belediye başkanlığı yaparak 4 tane büyük eser bıraktığına şahit oldunuz mu? Mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

        Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise kent merkezinde ne varsa aynı eserleri mahallelere kazandırdıklarını, 31 Mart'ta tekrar göreve geldikleri takdirde aynı şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Mitinge, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, belediye meclisi üyesi adayları ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BM'den çarpıcı Gazze tablosu
        BM'den çarpıcı Gazze tablosu
        Beşiktaş'ta çözüm arayışı
        Beşiktaş'ta çözüm arayışı
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Beşiktaş'a tazminat cezası!
        Beşiktaş'a tazminat cezası!
        Marmaris orman yangınının failine 19 yıl hapis ve para cezası verildi
        Marmaris orman yangınının failine 19 yıl hapis ve para cezası verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!
        Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı
        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları

        Benzer Haberler

        Bursa'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Bursa'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Bakan Şimşek, Bursa'da iş insanları ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Bursa'da iş insanları ile bir araya geldi
        İtfaiye aracı dar sokağa giremeyince yangına müdahale için sokaktaki hidran...
        İtfaiye aracı dar sokağa giremeyince yangına müdahale için sokaktaki hidran...
        Sinan Ateş'in babası toprağa verildi
        Sinan Ateş'in babası toprağa verildi
        Bursa'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Bursa'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Fenerbahçeli İsmail Yüksek, memleketi İznik'te gençlerle bir araya geldi
        Fenerbahçeli İsmail Yüksek, memleketi İznik'te gençlerle bir araya geldi