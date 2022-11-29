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Ali Korkmaz Eğitim Kurumu 20´nci yılını kutladı 

DHA

Ali Korkmaz Eğitim Kurumu 20´nci yılını kutladı 


BURSA, (DHA)Ali Korkmaz Eğitim Kurumları çatısı altında 5´inci yılını tamamlayan Kocaeli Bilnet Okulları ve 20 yıldır Ali Korkmaz Eğitim Kurumu bünyesinde bulunan Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları, öğretmenler gününde bir araya gelerek 2003 yılında eğitim faaliyetlerine başlayan Ali Korkmaz Eğitim Kurumu´nun 20´nci yılını kutladı. Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları ve Kocaeli Bilnet okullarının ortak gayesinin İnsanlığın ve ülkenin gelişmesinde rol oynayacak nesilleri, çağın ihtiyaçlarını karşılayacak donanımlara sahip olacak şekilde ve çok yönlü olarak yetiştirmek olduğuna değinen Ali Korkmaz, en az 5 yıl boyunca eğitimde kendisiyle birlikte olan 68 eğitimci ve eğitim çalışanına plaket takdimi yaptı. Korkmaz, "Uzun süreli yolculuğumuzda aidiyet duygusu ve aile olma bilinciyle yılları birlikte devirdiğimiz güçlü kadromuzla nice başarılara imza atacağımıza olan inancım sonsuzdur" dedi. 2003 yılından bugüne Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları´nda, 2018-2019 öğretim yılından itibaren de Kocaeli Bilnet Okulları´nda omuz omuza görev yapmış öğretmen ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini sunan Bilnet Kocaeli Kampüs Müdürü Yasemin Demirkol ve Bilgi Köprüsü İdari Koordinatörü Beyhan Gürsoy, teşekkürlerin ardından tüm öğretmenleri ve çalışma arkadaşlarını sahneye davet etti. ÖĞRETMENLER PLAKETLERİNİ ALİ KORKMAZ´DAN ALDI Ali Korkmaz, Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü´nün açılışından bu yana görev alan 48 eğitimci ve eğitim çalışanı ile 20. Kez öğretmenler günü kutladıkları Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları´nda en az 5 yıl boyunca eğitimde kendisiyle birlikte olan 63 eğitimci ve eğitim çalışanına plaket takdimi yaptı. KORKMAZ: ŞEHRİN EĞİTİM MARKASI OLMANIN HAKLI GURURUNU TAŞIYORUZ Kendisinin de bir eğitimci olduğunu vurgulayan Korkmaz, 2003 yılından başlayarak aynı çatı altında bulundukları Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları´nda birçok ilke imza attıklarının altını çizerek eğitime bakış açılarının çok geniş ve farklı olduğunu dile getirdi. 2018-2019 eğitim öğretim yılında Bilnet Okulları gibi ulusal bir markayı da bünyesine katarak bugün gelinen noktada aldıkları sonuçlardan bahsederek Kocaeli´nde eğitime yön vermelerinin ve şehrin eğitim markası olmanın haklı gururunu taşıdıklarını belirtti.  "ALİ KORKMAZ EĞİTİM KURUMU ÖĞRENCİLERİ ÇOK YÖNLÜ BİLGİ VE BECERİLERLE GAYESİNİ İLKE EDİNMİŞTİR" Ali Korkmaz Eğitim Kurumu hakkında kurumdan gelen yazılı açıklamada aşağıdaki bilgilere yer verildi: "Güçlü ve lider bir kurumun sahip olması gereken tüm özellik ve imkânlarıyla emin adımlarla ilerleyen Ali Korkmaz Eğitim Kurumları, öğretmenine değer veren, fikirlere ve yeniliklere açık, akademik başarıyı önemseyen, pedagojiyi her şeyin üstünde tutan, güçlü eğitim kadrosu, huzurlu ve güvenilir çalışma ortamıyla, kurumsallık yolunda emin adımlarla yol almaktadır. Öğretmen, sevgi dolu yüreği ve adanmışlık ruhuyla var olandır. Öğretmenlik, bir ideal,  gaye ve geleceğe şekil veren hizmet mesleğidir. Bu bilinçle Ali Korkmaz Eğitim Kurumları çatısı altında Kocaeli Bilnet Okulları ve Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları `İnsanlığın ve ülkemizin gelişmesinde rol oynayacak nesillerimizi çağımızın ihtiyaçlarını karşılayacak donanımlara sahip olacak şekilde, çok yönlü bilgi ve becerilerle donatma´ gayesini ilke edinmiştir." DHA-Eğitim Türkiye-Bursa / Merkez DHA
2022-11-29 14:03:08

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