Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINDA

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı, Yıldırım Belediyesi, BUSKİ, Tarım A.Ş. ve AFAD'ın da müdahalede bulunduğu yangında soğutma çalışmaları başlatıldı.

'19.30'DA BAŞLIYOR, 19,46'DA MÜDAHALE EDİLİYOR'

Yangının ardından bölgeye gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Yangında herhangi bir can kaybının olmadığını belirten Aktaş, "Öncelikle büyük geçmiş olsun. Herhangi bir can kaybının olmaması bizim için sevindirici bir durum. Yangın saat 19.30 civarında başlıyor, 19.33'te belediyemize ihbar geliyor, 19.46'da da arkadaşlarımız müdahale etmişler. Lokasyon olarak Bursaİnegöl arasında. Bursa'ya yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta. Tabii hemen İnegöl ve Kestel ekipleri olaya müdahale etmişler" ifadelerini kullandı.

'ŞU AN KONTROL ALTINDA, TEMENNİMİZ BİR AN ÖNCE SOĞUTMAYA GEÇİLMESİ'

Yangının tamamen kontrol altında olduğunu söyleyen Aktaş, "25 aracımız 80 personel, firma kendi tankerlerini de sevk etti. Yıldırım Belediyemizden, BUSKİ'den, Tarım A.Ş.'den takviyelerle 25 araç 80 personelle şu an takip ediyoruz. AFAD burada, ola ki ek bir müdahale gerektirecek olursa arkadaşlarımız o müdahaleyi de gerçekleştirecekler. Şu an iki ayrı bina var. Eski binanın çatı katında gerçekleşen bir durum. Ben büyük geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden korusun. Can kaybının olmaması bizim için gerçekten sevindirici. Firmamızın muhakkak bir miktar zararı olacak bununla alakalı ama onlar da sağ olsunlar büyük sağduyuyla olaya müdahale etmişler. Elektrik hattının kontağını kesmişler. Arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar. Şu an kontrol altında ama temennimiz tamamen soğutmaya geçilmesi. Çünkü tedbirli davranmak durumundayız. Allah göstermesin herhangi bir oluşacak kıvılcım tekrar alevin devam etmesi başka sıkıntılara sebep olur diye arkadaşlarımız sabaha kadar çalışma yapacaklar" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Mehmet İNANNevruz İLİMDAROĞLU

2023-01-03 23:16:40



