Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı (2)

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bursa'da, sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobille kaçarken park halindeki minibüse çarpmasıyla Ertan Kara'nın öldüğü 4 kişinin de yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere Profesör Tezok Caddesi'nden Eğitim Caddesi'ne giren otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak minibüse çarpıp, savrulduğu anlar yansıdı. (DHA)Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-01-12 14:44:52



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