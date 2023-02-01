

Abdulselam UĞURNevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)BURSA'da etkili olan kar yağışıyla birlikte kayan TIR´lar BursaGemlik kara yolunu trafiğe kapattı. TIR´ların kaydığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Sürücülerinin kar lastiği takmadan ve zincir bulundurmadan yola çıktığı araçlar kazalara neden oldu. BursaGemlik kara yolunun Dürdane pampasında kayan TIR'lar yolu kapatınca kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, TIR'ları kaldırıp, yolları tuzlayarak yeniden yolu ulaşıma açtı. Kaza anları ise sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Bursa'da 50 makine ve 250 personel ile 24 saat aralıksız olarak karla mücadelenin sürdürüldüğünü söyledi. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün Bursa'nın yanı sıra, Yalova, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik illerinde toplam 276 araç ve 450 personel ile karla mücadele yapacağı belirtildi.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü, kar yağışının gün içinde aralıklı olarak beklendiğini belirtip, en düşük hava sıcaklığının ise 1 dereceye kadar düşeceğini bildirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa Fuat KARS

2023-02-01 11:39:27



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