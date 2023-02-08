Gaziantepli 60 depremzede, Armutlu´ya getirildi



Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 2 büyük depremde evleri yıkılan Gaziantepli 60 depremzede, Yalova'nın Armutlu ilçesinde bulunan devre mülklere yerleştirildi. Gemlik Belediyesi de depremzelere giyecek ve erzak yardımında bulundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Ekipler, kurtarma çalışmalarını sürdürürken, Gaziantep'te yaşayan aralarında çocukların da bulunduğu 60 depremzede, yardımseverler aracılığıyla, Yalova'nın Armutlu ilçesinde bulunan ve yaz aylarında devre mülk olarak kullanılan konutlara yerleştirildi. Depremzedelerin Armutlu'ya geldiğini öğrenen Gemlik Belediyesi ekipleri, otobüs göndererek aldırdığı depremzedeleri ilçeye getirip, giyecek ve erzak yardımında bulundu. Aileleri üstlerine uygun kıyafetleri seçerken, çocukların oyuncaklarla oynamaları dikkat çekti.

Yapılan sağlık kontrolünde rahatsızlıkları tespit edilen 10 kişi ise ambulanslarla kaldırıldıkları Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2023-02-08 17:19:11



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