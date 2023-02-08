Bursa'da koltuk imalat fabrikasında yangın

İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, bir koltuk imalat fabrikasında yangın çıktı. Küçük çaplı patlamaların da meydana geldiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yangın, saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. 3'üncü Pazar Sokak'taki bir koltuk imalat fabrikasında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın anında, fabrika içerisinde ufak çaplı patlamalar da meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2023-02-08 22:29:43
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