Bursa'da koltuk imalat fabrikasında yangın



İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, bir koltuk imalat fabrikasında yangın çıktı. Küçük çaplı patlamaların da meydana geldiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. 3'üncü Pazar Sokak'taki bir koltuk imalat fabrikasında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın anında, fabrika içerisinde ufak çaplı patlamalar da meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2023-02-08 22:29:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.