Bursa'da koltuk imalat fabrikasında yangın (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir koltuk imalat fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı olayda büyük çaplı hasar meydana gelen fabrika kullanılmaz hale geldi. Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı, BUSKİ ve AFAD'ın da müdahalede bulunduğu yangında soğutma çalışmaları başlatıldı. (DHA)İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2023-02-08 23:33:51



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