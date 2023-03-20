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Hurda deposunda çıkan yangın iki araca sıçradı; mahalleli arızalanan otomobili iterek kurtardı

DHA

Hurda deposunda çıkan yangın iki araca sıçradı; mahalleli arızalanan otomobili iterek kurtardı


İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA´da hurda deposunda çıkan yangın, önce atık dolu çuvallara ardından da sokak üzerinde park halinde bulunan iki araca sıçradı. Araç sahipleri sokak üzerindeki araçlarını kurtarmak için seferber olurken, mahalle sakinleri arızalandığı için yanma tehlikesi geçiren bir aracı iterek kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Fatih Mahallesi, 2´nci Kanal Sokak üzerindeki hurda deposunda meydana geldi. İddiaya göre, hurda deposunun büro kısmında bulunan sobadan sıçrayan kıvılcımla başlayan yangında, alevler daha sonra depoya yakın kısımdaki atıklara sıçradı. Depoda bulunan kağıt ve plastiklerin yanmasıyla kısa sürede büyüyen alevler sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobile ve kapalı kasa kamyonete sıçradı. Durumu gören araç sahipleri sokak üzerinde park halinde bulunan araçlarını kurtarmak için seferber olurken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.KOMŞULARININ OTOMOBİLİNİ İTEREK KURTARDILAR
Bu sırada park halindeki aracını kurtarmaya çalışan bir vatandaş otomobilinin arızalanması nedeniyle zor anlar yaşadı. Komşularının durumu gören mahalle sakinleri aracı iterek olay yerinden uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri, alevleri çevrede bulunan diğer depolara sıçramadan kontrol atlına almak için yoğun çaba sarf etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de bölgede hazır bekledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında yaralı ve can kaybı olmazken, hurda deposunda maddi hasar meydana geldi.  Ayrıca alevlerin sıçradığı iki araç da kullanılmaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangına ilişkin incelemesi sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2023-03-20 07:23:41

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