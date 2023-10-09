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        Babasına su götürdüğü inşaatın balkonundan düşen çocuk ağır yaralandı

        BURSA´nınİnegöl ilçesinde, babasına su götürmek için çalıştığı inşaata giden Murat B. (13), 1´inci katın balkonundan düşerek ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 11:51 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:55
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        Babasına su götürdüğü inşaatın balkonundan düşen çocuk ağır yaralandı
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        BURSA´nınİnegöl ilçesinde, babasına su götürmek için çalıştığı inşaata giden Murat B. (13), 1´inci katın balkonundan düşerek ağır yaralandı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokak´taki bir inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi babası Sinan B.'ye (46) su götürmek için çalıştığı inşaata giden Murat B., dengesini kaybederek 1´inci katın balkonundan düştü. 4 metre yüksekten beton zemine düşen Murat B., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Murat B.´nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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