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        Kirayı iki katına çıkarmayan kiracısını darbedip, parmağını ısıran ev sahibi serbest

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, kira bedelinin 1800 TL'den 3 bin 600 TL'ye artırılmasını kabul etmeyen kiracısı Selamettin K.'yı (63) önce darbedip ardından ısırdığı parmağını kıran ev sahibi Ahmet Ö. (56), serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 19:02 Güncelleme: 27.10.2023 - 19:05
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        Kirayı iki katına çıkarmayan kiracısını darbedip, parmağını ısıran ev sahibi serbest
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, kira bedelinin 1800 TL'den 3 bin 600 TL'ye artırılmasını kabul etmeyen kiracısı Selamettin K.'yı (63) önce darbedip ardından ısırdığı parmağını kıran ev sahibi Ahmet Ö. (56), serbest bırakıldı.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1´inci Işık Sokak´ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Ahmet Ö., kiracısı Selamettin K.´dan 1800 TL olan kirasını 3 bin 600 TL´ye yükseltmesini istedi. Kiranın, yasal sınır olan yüzde 25 oranında artması gerektiğini söyleyen Selamettin K.´nın, teklifi reddetmesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ö., kiracısı Selamettin K.´yı önce darbetti, ardından da parmağını ısırdı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Selamettin K., İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

        Parmağında ısırılma sonucu kırık ve doku zedelenmesi olduğu öğrenilen Selamettin K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, Ahmet Ö. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

        Ahmet Ö. emniyetteki ifadesinin ardından bugün serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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