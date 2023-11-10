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        Yerden 18 metre yükseklikte Ata'ya saygı duruşu

        BURSA'daaydınlatma direklerinde bakım yapan UEDAŞ teknikeri, sirenlerin çalmasıyla birlikte, yerden 18 metre yükseklikte Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:35
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        Yerden 18 metre yükseklikte Ata'ya saygı duruşu
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        BURSA'daaydınlatma direklerinde bakım yapan UEDAŞ teknikeri, sirenlerin çalmasıyla birlikte, yerden 18 metre yükseklikte Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.

        Tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da saat 09.05´te hayat durdu. Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi İzmir yolu üzerinde aydınlatma direklerinin bakımını yapan UEDAŞ teknikeri, elektrik arıza müdahale sepetli aracıyla yerden 18 metre yükseklikte çalıştığı sırada, siren seslerini duyunca çalışmasını yarıda bırakarak saygı duruşuna geçti. Bu sırada otobüs bekleyen vatandaşlar ve yoldan geçen araç sürücüleri de araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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