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        Motosiklet taksiye çarptı; 1´i ağır 2 yaralı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde taksiye çarpan motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Onur S.(24) ile arkasındaki yolcu yaralandı. Onur S.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 17:16 Güncelleme: 22.12.2023 - 17:20
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        Motosiklet taksiye çarptı; 1´i ağır 2 yaralı
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        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde taksiye çarpan motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Onur S.(24) ile arkasındaki yolcu yaralandı. Onur S.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. 

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Arapzade Mahallesi Park İçi Yolu´nda meydana geldi. Şehit Vedat Akdağ Caddesi istikametine seyir halinde olan Onur S.´nin kullandığı 16 BEH 195 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı yönden gelen Muhammet B. (42) idaresindeki 16 T 4738 plakalı taksiye çarptı. Devrilen motosikletten düşerek yola savrulan sürücü ile arkasındaki Hakan A. (34) yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Motosiklet sürücüsü Onur S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, taksi sürücüsü Muhammet B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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