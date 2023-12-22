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        Orhangazi'de taksiyle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 16:18 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:19
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        Orhangazi'de taksiyle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Arapzade Mahallesi'nde seyreden Onur S. (24) idaresindeki 16 BEH 195 plakalı motosiklet, Açıkhava Tiyatrosu yanındaki yolda seyrederken karşı yönden gelen Muhammet B'nin (42) kullandığı 16 T 4738 plakalı taksiyle çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü Onur S. ile birlikte arkasında bulunan Hakan A. (34) yaralandı.

        Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Taksinin sürücüsü Muhammet B. ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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